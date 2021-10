- Entretenimiento en casa

Ese es el arranque de la sensacional cinta de acción Nadie, protagonizada por Bob Odenkirk (Better Call Saul).

Lo que sigue es el resurgimiento de una verdadera máquina de matar en una cinta que el director Ilya Naishuller convierte en una de los mejores proyectos de acción del año.

El filme es entretenimiento puro, y pese a que las historias de venganza son comunes en Hollywood, en este caso la carga de violencia, giros de tuerca y el humor la vuelven irresistible y catártica.

Fue escrita por Derek Kolstad, guionista de la saga de John Wick, por lo que los fans de las cintas de Keanu Reeves la disfrutarán al máximo.

Gran parte del éxito del proyecto recae en su estrella, ya que Odenkirk pasa la prueba como un excelente héroe de acción y logra un personaje entrañable que ojalá podamos ver de vuelta en la pantalla.

Christopher Lloyd, el Doctor Brown de Volver al Futuro, tiene un papel muy divertido también.

Nadie dejará muy satisfechos a los fans del género.

NO ONE GETS OUT ALIVE

Basada en la novela de Adam Nevill, Nadie Sale con Vida es la historia de una joven inmigrante ilegal mexicana en Estados Unidos que llega a una pensión en Cleveland donde se topa con algo terrible y espantoso.

Es un thriller de fórmula bastante eficiente en cuanto que cumple con las expectativas que levanta ya que cuenta con una trama con las suficientes ambigüedades para mantener al público intrigado y la consabida y horrorosa vuelta de tuerca.

También incluye a una protagonista que oscila entre la bobería, la terquedad, la imprudencia y la ausencia total de sentido común, que asegura que la audiencia se quedé ganchada para ver hasta dónde puede llegar, aunque se pierde casi por completo la crítica a la situación de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos porque el guion de Jon Crocker y Fernanda Coppel se queda muy en la superficie.

Esta producción británica, filmada en Rumania, tiene una buena producción en tanto que logra crear las atmósferas sombrías de la vieja pensión y las alucinaciones que ese lugar provoca.

| NO ONE GETS OUT ALIVE.

DÉJAME ENTRAR

Un niño y una niña de 12 años desarrollan una amistad y un romance con la limitación de que la pequeña es mucho mayor de la edad que aparenta, ya que es vampira.

Ésa es la premisa del multipremiado filme sueco que es una verdadera joya. Oskar es un chico solitario que sufre de bullying en el colegio y cuyos padres están divorciados.

A su edificio se muda Eli, una extraña y pálida chica que sólo sale de noche y pasea descalza en la nieve. Pese a que el filme es de vampiros y tiene secuencias de suspenso y gore, el cineasta Tomas Alfredson cuenta más que nada una historia de amor poco convencional.

Ambos niños se sienten solos, pese a que Eli tiene un guardián que le consigue sangre. Gran parte del éxito del filme se encuentra en la extraordinaria actuación de los chicos, interpretados por Kåre Hedebrant y Lina Leandersson.

La cinta tuvo un remake en Hollywood en el 2010 y pronto se realizará una serie de TV inspirada en la historia y que será protagonizada por Demián Bichir.

| DÉJAME ENTRAR.