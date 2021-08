Entretenimiento en casa

RADIOACTIVE

Si hay una figura apasionante en la historia de la ciencia es la de Marie Sklodowska-Curie.

Y la cinta dirigida por Marjane Satrapi logra retratar la fuerte personalidad y los esfuerzos de la científica ganadora dos veces del Premio Nóbel y primera mujer catedrática de la Sorbona de París.

El guion de Jack Thorne, adapta la biografía escrita por Lauren Redniss y muestra por igual la vida profesional como la personal en una época (fines del siglo 19 y principios del 20) particularmente difícil para la mujer.

Más allá de la calidad del libreto y de una producción muy bien cuidada en todos los sentidos, lo que la hace sobresaliente es la actuación de Rosamund Pike en el personaje central.

No sólo por su caracterización, sino por su calidad interpretativa y la credibilidad que imprime logrando un resultado magnético e impactante.

Si bien la cinta no teme adentrarse en la vida personal de Marie, el equilibrio que consigue la directora le da igual peso a su trascendencia como científica y su importancia en el mundo moderno.

Madame Curie está llena de momentos de gran fuerza y secuencias muy poderosas, en las que incluso la directora se da el lujo de utilizar música de otras cintas, en este caso del score de Las Horas de Philip Glass, de una manera excelente.

Vale mucho la pena, para descubrir o redescubrir a una de las mentes más importantes de la historia.

LADRONES DE LA FAMA

Un retrato de la obsesión de los jóvenes con el mundo de las celebridades y las consecuencias de ésta es lo que presenta la cineasta Sofia Coppola. Basada en un artículo de la revista Vanity Fair sobre una historia de la vida real, la cinta sigue a un grupo de amigos que se meten a robar en casas de famosos. Deslumbrados con el aspecto de ser una celebridad, los jóvenes rompen la ley buscando poseer las cosas materiales de los famosos, como si con poseerlas les diera fama y fortuna. Si bien se presenta como fábula moral, la historia de Coppola retrata a estos chicos privilegiados y su mundo repleto de fiestas, drogas y alcohol. La historia es fascinante, ya que las celebridades robadas no cerraban sus casas con llave ni tenían seguridad; incluso una de las víctimas (Paris Hilton) tardó en enterarse que la estaban robando. Y es mediante la vida de estos muchachos que la directora transforma el camino al tribunal en una alfombra roja, donde a algunos no les importa la manera en que obtienen la fama, emulando a algunas de sus víctimas.

LA CHICA EN LA TELARAÑA

Es la tercera vez que Lisbeth Salander llega a la pantalla, pero con una cara diferente y una historia que no pertenece a la trilogía original. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, parte del personaje creado por Stieg Larsson para su trilogía de novelas "Millenium" en las que se basó la trilogía fílmica original. Se trata de un thriller de acción policiaca muy bien contado, sobre un complejo caso al que se enfrenta Salander, la hacker de pocas palabras y justicieras acciones. En realidad no había necesidad de recurrir al personaje, sobre todo si le iban a cambiar la historia personal y hasta la esencia originales, porque en realidad el filme puede sostenerse solo y resultar bastante entretenido y emocionante. La cinta está bien actuada y producida y las locaciones son espectaculares. Si te gusta el género, no te la debes perder.