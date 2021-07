Entretenimiento en casa

Creada por Russell T. Davies, creativo responsable de series como Queer as Folk, Torchwood, A Very English Scandal y Dr. Who, entre otras, ofrece una mirada vigente y enérgica de un problema de salud que tuvo trágicos resultados a causa de los prejuicios y la intolerancia social.

Arranca con un tono ligero, casi de comedia, que vuelve entrañables a todos los personajes, gracias a un excelente trabajo actoral.

El guion muestra de manera precisa las problemáticas familiares y socioeconómicas que los obligan a buscar una vida independiente en la capital británica.

Poco a poco, a medida que se dan los primeros contagios, el clima de tensión aumenta y la serie retrata el ambiente angustioso, doloroso y desesperanzado que provocaba el solo diagnóstico de la enfermedad, que significaba una sentencia de muerte.

La trama aborda también la respuesta social y política a la enfermedad y sus consecuencias de una manera contundente y fuerte.

SOLOS

Solos es una especie de Black Mirror que integra siete historias, la mayoría monológicas, sobre la conexión humana en un contexto futurista.

La conexión entre ellas es a nivel conceptual, pero todas tienen en común la intervención de la tecnología en la vida humana. Como agente de cambio o catalizador de una toma de conciencia.

Como suele suceder en estos casos, la serie creada por David Weil tiene resultados irregulares dependiendo de la consistencia de los guiones y de la eficiencia de los intérpretes para sostener solos la acción.

Por lo tanto, la duración de 30 minutos en algunos casos se siente insuficiente y en otros excesiva para contar la historia.

El “colmillo” de estrellas como Anne Hathaway, Helen Mirren o Morgan Freeman es indiscutible y más que evidente, porque saben poner el texto a su servicio y establecer una genuina conexión con la audiencia.

AMOR A DISTANCIA

La cinta de Nanette Burstein, es un vistazo ligero a los dilemas de mantener el amor y la cordura cuando se está separado de la persona que amas. Drew Barrymore es Erin, una aspirante a periodista que conoce, rumbo al final de su trabajo temporal en NY, a Garrett (Justin Long), un promotor musical de una pequeña firma de discos independiente. Cuando el contrato termina, debe regresar a San Francisco y la relación se reduce a llamadas telefónicas, visitas esporádicas, frustraciones y hasta sexo telefónico. Si bien la cinta no aporta nada nuevo al género, ya que la historia la hemos visto ya en infinidad de ocasiones, Burstein tiene una gran carta a su favor con la presencia de sus protagonistas. La actriz brilla, como suele hacerlo en este tipo de productos, y logra hacer un personaje con el que la audiencia se identifica. Long no se queda atrás como interés romántico y su química en pantalla es palpable.

La película se sostiene por el carisma de sus estrellas y un fuerte elenco de soporte donde la divertidísima Christina Applegate aparece como hermana de Barrymore.