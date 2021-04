Entretenimiento en casa

En la Inglaterra de los 1840 una excavadora de fósiles se hace cargo de una joven mujer de sociedad y la relación amorosa entre ambas las cambia para siempre.

Noticia Relacionada Alerta por incendio forestal

Esa es la trama de la cinta Amonita, escrita y dirigida por Francis Lee, responsable del premiado filme independiente God´s Own Country.

El título viene de los fósiles que descubre Mary Anning, quien es un personaje de la vida real, aunque la relación gay que tiene en la película no ha sido documentada antes.

Kate Winslet logra otro trabajo espectacular como Anning, una mujer que es especialista en una disciplina en un mundo de hombres, y que vive casi como ermitaña sin querer lidiar con nadie.

Su mundo cambia al conocer a Charlotte Murchison, una mujer casada viviendo un duelo, que también se encuentra encerrada a su manera del mundo y que es interpretada por Saoirse Ronan.

La química entre las actrices es impresionante y retratan la represión y esas ganas de querer ser libres y felices.

Lee logra un filme con una producción impecable, donde se apoya de los silencios y los gestos de las actrices para contar una historia de amor prohibido.

Como advertencia el filme es para adultos de amplio criterio, ya que las escenas de sexo entre las actrices son bastante explícitas.

Amonita se perdió durante la temporada de premios, y es una pena, ya que tanto Winslet como Ronan realizan un trabajo extraordinario.

ESTACIÓN ZOMBIE: TREN A BUSAN

No es una película más de muertos vivientes, es quizá la mejor propuesta del género de los últimos años. Procedente de Corea del Sur, ésta cinta centra su acción en el interior de un tren después de un brote de una extraña infección que torna a los muertos en feroces resucitados en cuestión de segundos. Es entretenida a más no poder, con un ritmo perfectamente logrado y extraordinarias secuencias resueltas de manera muy creativa. El manejo de la tensión es magistral, con sustos poderosos y, lo más interesante quizá, a plena luz. Los efectos especiales son verdaderamente impresionantes y aunque evocan un poco a los de Guerra Mundial Z, se sostienen perfectamente, marcando la diferencia con los utilizados, por ejemplo, en The Walking Dead. La secuela, estrenada recientemente, no le llega ni a los talones.





COUNTRY COMFORT

Una aspirante a cantante de música country toca la puerta en una granja cuando se queda en la carretera y en un abrir y cerrar de ojos se convierte en la niñera de cinco chicos que perdieron a su mamá.

Ese es el punto de arranque del sitcom Country Comfort, que es como una especie de La Niñera con un toque de Nashville y La Novicia Rebelde.

Si bien los capítulos navegan en el territorio común de este tipo de programas familiares, que dependen de la simpatía de los niños y de historias simples con valiosas lecciones al estilo Full House, la serie tiene su mayor acierto en su protagonista.

Katharine McPhee, que saltó a la fama en American Idol y ha tenido una buena carrera en TV con Smash y en Broadway con Waitress, es la verdadera razón para ver la serie.

Su personaje de Bailey tiene las mejores intenciones, aunque su inexperiencia la hace meter la pata en cada capítulo al intentar arreglar la vida de los chicos y navegar rumbo a la idea de tener una carrera como cantante.

Además McPhee tiene una voz extraordinaria y en cada capítulo tiene participaciones musicales, lo cual vuelve a la serie en material obligado para sus fans.

El elenco infantil también canta y en uno de los capítulos aparece de invitada la estrella de música country LeAnn Rimes, casada en la vida real con el actor Eddie Cibrian, que interpreta al papá de los niños.

Si bien algunos conflictos se sienten reciclados de otros shows y abunda lo cursi, la serie es una rara opción de entretenimiento familiar y eso se agradece.