Entretenimiento en casa

LITTLE FISH

Una pandemia acosa a la humanidad y el síntoma de la enfermedad es que se pierde la memoria de manera irreversible.

Es como una especie de Alzheimer provocada por un virus que puede aparecer incluso en cuestión de minutos.

De esta forma, por ejemplo, pilotos de avión olvidan como volarlos estando en el aire y muchas personas terminan en la calle sin saber que hacen ahí.

Esa es la premisa de arranque del drama romántico de ciencia ficción Recuerdos Borrados, que plantea la historia de una chica que busca a toda costa proteger la historia de amor con su marido.

La cinta, dirigida por Chad Hartigan, muestra la angustia de Emma cuando su esposo empieza poco a poco a olvidar detalles de la vida diaria y de su pasado juntos, y la idea de poder participar en una prueba de tratamiento experimental no se encuentra disponible para ellos.

La razón por la que la cinta funciona, además de su original premisa, son las actuaciones de Olivia Cooke y Jack O´Connell como la pareja protagónica.

Cooke, a quien acabamos de ver con la novia de Riz Ahmed en El Sonido del Metal, retrata perfecto la desesperación de enfrentar una pandemia con un ser amado, cosa con la que mucha gente se podrá sentir identificada en estos momentos.

Recuerdos Borrados es una película conmovedora que permanecerá mucho tiempo con ustedes.

TINI: EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA

Después de tres temporadas como serie en Disney Channel, la historia llegó a su fin con esta película muy en estilo de las que hacía Rocío Dúrcal allá en los años 60. Un tanto melodramática, con un conflicto que se basa en un par de malos entendidos amorosos, la cinta es un relato romántico aderezado con canciones, situaciones cursis, una excelente fotografía y locaciones de postal. El carisma de la protagonista, la argentina Martina Stoessel, es lo mejor de este filme que lleva al personaje a descubrir su origen y a aceptarse a sí misma. El "prietito en el arroz" es que para disfrutarla plenamente es necesario tener todo el contexto de la serie. De todos modos, es una opción familiar que las niñas y jovencitas, sobre todo, van a agradecer.

EL PODER Y LA PASIÓN

Es una película ideal para una velada de nostalgia ochentera. El guion de Eric Hughes a partir de la novela "Build My Gallows High" de Daniel Mainwaring y su adaptación cinematográfica conocida como Traidor y Mortal (Out of the Past, 1947), cuenta una historia de romance, corrupción y suspenso que gira en torno a un jugador de futbol americano que se involucra en una situación peligrosa con tal de salvar su carrera deportiva. Está bien contada por el director Taylor Hackford, tiene una buena producción en la que destacan, además de sus estrellas (Jeff Bridges, Rachel Ward y James Woods) que estaban en su momento de más lucimiento, las espectaculares locaciones en Cozumel, Tulúm y Chichen Itzá y, por supuesto, el tema musical "Against all Odds (Take a Look at Me Now)" de Phil Collins con el que cierra la película.