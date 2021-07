- Entretenimiento en casa

BEHIND HER EYES

La miniserie de seis capítulos esta basada en la novela de Sarah Pinborough, y es el tipo de historia que te tiene todo el tiempo al borde del asiento intentando adivinar para dónde irá el siguiente giro.

Louise es una madre divorciada que se involucra de más en la vida de su amante, el psiquiatra David.

Su esposa Adele padece de múltiples trastornos y David necesita estar al pendiente de ella todo el tiempo.

El problema para Louise es que ambos mundos, el de su amante y el de su amiga, parecen tener más secretos de los que ella puede manejar.

Lo mejor que pueden hacer es no investigar más de la trama antes de meterse en este mundo de mentiras y sueños, ya que los giros son varios y sorpresivos.

El elenco esta muy bien conformado por Simona Brown como Louise, Tom Bateman como David y Eve Hewson como Adele.

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA

La historia de amor entre un ilusionista y una médium, que sirve para confrontar el racionalismo y el escepticismo con la fe y el pensamiento mágico, ubicada en los años 20 en Europa, permite al elenco dar vida a personajes entrañables como es tradición en el cine de Woody Allen.

Colin Firth y Emma Stone llevan muy bien el peso principal de la cinta, mientras que el resto de los actores sirven como apoyo nada más, quizá porque el guión no es precisamente el mejor de Allen, ya que algunas subtramas quedan inconclusas y su visión es ligeramente misógina.

Obligada para los fans, también es una buena opción de comedia fina.

SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS

La cinta, dirigida por el británico Edgar Wright, es una original comedia sobre un chico que tiene una banda y que al conocer a Ramona Flowers, la chica de sus sueños, debe enfrentarse a los siete ex malignos, todo contado como si fuera un gran videojuego. Más allá de que la novela gráfica en la que se basa es buena, gran parte del mérito recae en el cineasta, que encontró la manera de traducirla al cine. De entrada, el filme no es para todos los gustos, ya que su ritmo vertiginoso y sus múltiples referencias al segmento gamer y geek puede que no sean del interés de algunos espectadores. Gran parte del éxito se encuentra en el casting, con un Michael Cera sensacional como el héroe involuntario que hace lo que sea por amor. Wright también se divierte al usar a Chris Evans (Capitán América), y a Brandon Routh (Supermán), como dos de los ex de Ramona (Mary Elizabeth Winstead). Con el paso de los años la cinta se convirtió en un fenómeno de culto.