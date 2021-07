Entretenimiento en casa

Noticia Relacionada El papa pasará unos días más en Roma tras su operación

MONSTERS AT WORK

La nueva serie animada Monsters at Work arranca justamente donde acaba la película original de 2001 Monsters Inc.

Lo bueno es que al ser animados, nuestros queridos personajes se ven exactamente iguales que cuando protagonizaron el éxito de taquilla hace 20 años.

En la serie, la organización arranca los cambios en la empresa para conseguir energía con risas en lugar de sustos y Mike y Sulley ahora son los encargados del lugar.

Pero la serie ya no gira en torno a ellos, ya que el nuevo protagonista es un monstruo llamado Tylor que llegó con la mejor técnica de sustos a trabajar a un ambiente laboral en el cual ya no encaja.

De esta forma, es enviado al departamento de mantenimiento, donde debe convivir con otra serie de coloridos personajes que también se sienten fuera de lugar.

Tylor quiere encajar, y hará lo que sea para aprender el nuevo modo operacional de la compañía y poder realizarse profesionalmente.

Lo interesante del proyecto animado creado por Roberts Gannaway es que se mueve en territorio de las clásicas comedias de televisión que suceden en un ambiente laboral, con la diferencia en que es un mundo de fantasía animado.

GOSSIP GIRL

Tras 9 años del final de Gossip Girl (2007), nuevos Upper East Siders dominan Constance St. Judes y la élite de NY. Como en la anterior, los adolescentes se regodean en opulencia y estatus mientras viven drama familiar y de pareja. Pero al ver otra vez la original es claro que ésta no sobrevive la cultura de la cancelación, algo comentado de forma meta en el show. Los escritores contemporizan al diversificar la etnia y sexualidad de la nueva generación y pasarla de blog a Instagram. Otro ejemplo es Julien Calloway (Jordan Alexander), la nueva Blair Waldorf, que reina por ser influencer y no mean girl, un gran no en la era woke. Pero no aburre; chismes, planes malévolos, moda y referencias culturales están ahí, junto con una reflexión de realidad vs. fachada digital. Cuestiono el efecto de conocer a "Gossip Girl" desde el capítulo uno. ¿Nos hará partícipes de su manipulación o nos aburrirá? Xoxo