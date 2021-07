Entretenimiento en casa

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Judas y el Mesías Negro cuenta la historia real de Fred Hampton, un carismático activista que se convirtió en el líder de los Panteras Negras en Chicago y al que el FBI investigó a través de un infiltrado en sus filas.

Escrita por su director Shaka King en colaboración con Will Berson, Kenny Lucas y Keith Lucas, la película no sólo retrata la personalidad de Hampton, sino también la efervescencia social de la época y la enérgica lucha por los derechos civiles que ponía en alerta a las autoridades norteamericana.

King logra darle vigencia actual y peso a cada uno de los temas que aborda, manteniendo a la audiencia en tensión y mostrando el lado humano detrás de las movilizaciones y las jugadas políticas que ocasionaba la sola presencia de Hampton.

La producción es excelente, sobre todo por la reconstrucción a detalle de los años 60 y un casting que sólo puede ser calificado como perfecto y que deriva en un impresionante conjunto de actuaciones.

Judas y el Mesías Negro ganó también el Óscar de Mejor Canción y estuvo nominada en otras cuatro categorías: Película, Guion Original, Fotografía y otra de Actor de Reparto para LaKeith Stanfield.

Es una gran película en todos los sentidos, impactante, actual y de muy alta calidad en todos sentidos.

HAYWIRE

Steven Soderbergh es uno de esos directores que saben darle su toque muy personal a cada género que tocan. En este caso la cinta trata de apegarse a un tratamiento realista, menos glamurizado que el que Hollywood acostumbra, a pesar de que la acción ocurre en distintas ciudades del mundo y los personajes se mueven en el intrincado mundo de las relaciones entre los gobiernos y las agencias privadas que contratan para hacer su trabajo sucio. Y todo esto es visto a través de la historia de una joven mujer, ex marine, quien enfrenta no sólo las dificultades que puede implicar su condición femenina en un mundo predominantemente masculino, sino también la disyuntiva de obedecer o sobrevivir, poner a prueba su lealtad y vengar la traición, hasta sus últimas consecuencias. El elenco, lleno de grandes figuras, es bastante disfrutable, porque Soderbergh consigue un sólido ensamble en torno a su protagonista, en el que no hay personaje pequeño ni de relleno.

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

La cinta, nominada al Óscar de Mejor Película, es una de las historias de amor más conmovedoras de los últimos años, donde su protagonista es un hombre cuyo cuerpo nace con las características de un anciano y se va volviendo joven con el paso del tiempo. Con un guión de Eric Roth basado en un cuento de F. Scott Fitzgerald, sigue la vida de este hombre, y de cómo su camino se entrelaza con Daisy, su gran amor. El cineasta David Fincher ofrece una hermosa fábula sobre el proceso natural de la vida, visto desde una perspectiva poco convencional, y sobre los sacrificios que se hacen por la persona que amas. Brad Pitt y Cate Blanchett en los roles protagónicos logran extraordinarias actuaciones y el elenco de soporte no se queda atrás con una sensacional Taraji P. Henson. Además, el filme es una verdadera joya de la tecnología donde se puede ver a un Pitt tanto con la cara de un hombre de 80, como de un joven de 16. La cinta ganó tres premios Óscar: Maquillaje, Efectos Visuales y Dirección de Arte.