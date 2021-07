La respuesta está escondida en la casa de la familia que ya pertenece a otra persona y los hermanos De la Mora tienen que recuperarla a como dé lugar.

Noticia Relacionada Entretenimiento en casa

El guion de Gabriel Nuncio y el director Manolo Caro juega con dos momentos temporales, la juventud de Virginia de la Mora y la actualidad, mezclándolos en la narrativa que tiene un ritmo vertiginoso.

Lo que deja sentimientos encontrados es que los personajes centrales parecieran haber perdido sus características en medio de una aventurita con situaciones que van de lo superficial a lo absurdo, carentes de toda consistencia lógica, necesaria aún en la comedia.

Al igual que la mayoría del elenco, la presencia de Angélica María como la nueva antagonista de los De La Mora está completamente desaprovechada.

Quizá los personajes que salen mejor librados son los de Isabel Burr (Virginia de la Mora joven), Ximena Sariñana (Carmela joven) y Tessa Ia (Esperanza Joven).

WHO ARE YOU, CHARLIE BROWN?

Un viaje que apela a nostalgia es lo que presenta Michael Bonfiglio con su documental Who Are You, Charlie Brown?

La cinta hace un recorrido por momentos claves en la carrera de Charles M. Schulz, creador de la icónica tira cómica Peanuts, y de los personajes que la habitan.

Te muestra de donde viene la inspiración para cada personaje, así como un vistazo a la vida del artista, que falleció en el 2000.

Mediante entrevistas a famosos como Al Roker y Drew Barrymore, la cinta explora el impacto que tuvo en sus lectores, así como retrata momentos claves en la historia de las publicaciones.

Por ejemplo, en el filme se habla del histórico momento en que apareció Franklin, el primer personaje afroamericano de ese universo, en 1968, y del motivo por el cual era tan importante para Schulz empoderar a los personajes femeninos.

Entrevistas de archivo con el artista, incluyendo una donde habla de su retiro, complementan el material de archivo, que incluye películas caseras con su familia.

La cinta esta enmarcada en una historia animada, dónde Charlie Brown debe escribir un ensayo definiéndose como persona.

EL MISTERIO DE SILVER LAKE

El artista surrealista André Breton declaró que el inconsciente es la fuente de la imaginación y que los artistas son libres para utilizar los objetos de su subconsciente. El Director David Robert Mitchell parece comprender este concepto al contarnos una historia que se nutre de las locuras en las que se embarca Sam (Andrew Garfield) y qué mejor lugar para hacerlo que la ciudad de L.A., espacio surrealista en el que se conjugan las ilusiones y las fantasías más descabelladas del firmamento de Hollywood. El inquieto joven, después pasar una apasionada noche con su hermosa vecina, decide aventurarse, a través de un recorrido psicodélico, a descubrir el paradero de la chica que de pronto, ha desaparecido. Atravesando por una serie de hechos en extremo alucinantes, el avispado protagonista intentará descifrar el enigma que lo hará llegar al fondo del pantano Silver Lake, un depósito de agua que es la fuente de la que beben las grandes estrellas y también de aquellos que harían cualquier cosa con tal de alcanzar la fama.