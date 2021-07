Entretenimiento en casa

La policía irrumpió en una casa de la Ciudad de México donde se realizaba un baile de hombres y detuvo a 42 asistentes.

Pero se dice que sólo se registraron 41, porque el otro era Ignacio de la Torre, el yerno del presidente Porfirio Díaz, casado con su hija Amada.

El suceso de publicó en la prensa de la época, pero sólo con tintes de caricatura y burla.

El cineasta David Pablos (La Vida Después de 2013 y Las Elegidas de 2015) lo retoma para contar el relato que humaniza la leyenda urbana a partir del guion de Mónika Revilla.

Se centra en la figura de Ignacio de la Torre que se mueve entre su matrimonio con Amada y su romance con Ernesto Rivas, personaje creado para el filme, para mostrar la doble moral de la época y la ausencia total de derechos humanos.

El Baile de los 41 tiene una gran producción técnica y artística y Pablos hace un espléndido trabajo de dirección logrando lucir a todo su elenco, principalmente a Alfonso Herrera (Ignacio), Mabel Cadena (Amada), Emiliano Zurita (Ernesto) y Fernando Becerril (Porfirio).

Contiene imágenes fuertes, pero tratadas con buen gusto y plenamente justificadas, por lo que se recomienda únicamente para espectadores adultos y con criterio formado.

El Baile de los 41 es una muestra de buen cine mexicano, valiente, lúcido y muy bien realizado.

EL DESPERTAR DE LA SIESTA

Aprovechando que ahora Los Simpson son parte de Disney, nace este peculiar cortometraje animado de tres minutos. La historia es muy simple, Maggie llega a una guardería y quiere recuperar su chupón. Para esto se verá involucrada con una docena de situaciones de la saga creada por George Lucas. Por su corta duración es especial para verlo varias veces, para agarrar todas las referencias y chistes visuales. El mejor, es el "congelar" a los niños mal portados al estilo Han Solo. El corto fue parte de la celebración del día de Star Wars y es un verdadero regalo para los fans de ambas franquicias.

THE MITCHELLS VS. THE MACHINES

El viaje de una familia un poco disfuncional y rara se ve interrumpido nada menos que por el Apocalipsis Robot.

Y ahora, además de salir airosos de sus conflictos, con todo y perro y dos androides amigables. los Mitchell deberán salvar a la humanidad entera.

Desarrollada por Sony Animation Studios para Netflix, tiene un poco el estilo visual y narrativo de otra cinta de la misma compañía, la ganadora del Óscar Spiderman: Un Nuevo Universo de 2018.

La realización técnica es impecable y seguramente habría sido espectacular verla en pantalla grande, pero el resultado no desmerece en nada.

Los directores Michael Rianda y Jeff Rowe hacen un extraordinario trabajo, a partir del guion que ellos mismos escribieron, consiguiendo un relato ágil y encantador, pleno de originalidad, creatividad y personajes entrañables.

El reparto de voces es muy bueno y logra aprovechar al máximo todos los toques de comedia que tiene la trama.

Los Mitchell Vs. Las Máquinas es una extraordinaria opción de entretenimiento familiar, de lo mejor del 2021 y que bien se merecería su estatuilla el año entrante.