Entrenan sobre racismo a empleados de Starbucks

San Antonio, Tx.

Quince tiendas Starbucks de El Paso, Texas, cerraron sus puertas durante el martes, al igual que sus más de 80 mil establecimientos de la cadena en todo el país, con el fin de que sus cerca de 175 mil empleados fueran entrenados en temas de discriminación y racismo; todo después de un polémico hecho que hizo eco a nivel internacional.

El pasado 12 de abril, el gerente de una de las tiendas Starbucks de Filadelfia pidió a dos personas afroamericanas retirarse pues estaban sentados en el lugar sin hacer algún consumo, además de que les negó el acceso a los sanitarios.

Donte Robinson y Rashn Nelson, agentes de bienes raíces en Filadelfia, dijeron que esperaban a otra persona y se negaron a salir, por lo que el empleado en turno decidió llamar a la Policía que momentos después arrestó a ambas personas bajo cargos de ´traspaso´.

Melissa del Pino, quien se encontraba en el lugar como clienta, grabó el evento y lo transmitió en su cuenta de Twitter (@missydepino), en un video que rápidamente se viralizó y que tras ser publicado causó diferentes reacciones que llevaron a la cadena que expende café y otras bebidas a ofrecer disculpas y dar a sus empleados un entrenamiento especial sobre temas que implican atención al cliente y el racismo.

"Aquí en la frontera por supuesto que el tema racial se trata diferente debido a que aquí se tiene una mayoría de población hispana y los casos de discriminación no son usuales, pero no por ello no tenemos complicaciones durante el día", dijo un empleado local de Starbucks, quien pidió no ser identificado por lo delicado del tema e instrucciones del corporativo.

"Tenemos muchos incidentes con los homeless y otros que buscan utilizar los baños con la intención de usar drogas, lo que por supuesto tratamos de evitar y reportar", afirmó el entrevistado.

Por varias horas, durante la tarde del martes, las tiendas Starbucks cerraron sus puertas e interrumpieron su servicio, mientras sus empleados intercambiaban impresiones y recibían información sobre la forma de actuar ante dichas eventualidades.