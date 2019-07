Entrenan a maestros con pistolas en Utah

Utah, Estados Unidos.

El psicólogo escolar de Utah cruzó un laberinto de pasillos polvorientos antes de verlo en la esquina de un salón de clases, sosteniendo una pistola en la cabeza de un estudiante. Respiró hondo y disparó tres veces, la primera vez que usó un arma. Una bala perforó la frente del tirador.



"Buen trabajo", le dijo un oficial de policía mientras intercambiaban palmadas frente a los objetos de cartón que representaban al pistolero y al estudiante.



Miramontes recientemente se unió a otros 30 maestros de Utah en una serie de entrenamientos donde la Policía les dio instrucciones sobre cómo responder a un tirador activo. Los maestros pasaron por el simulacro de tiro dentro de un almacén configurado para parecerse a una escuela, y luego se mudaron a un campo de tiro.



La capacitación de tiradores activos para educadores es cada vez más común en todo el país, y Utah es uno de los varios estados que generalmente permiten que los titulares de permisos lleven armas a las escuelas públicas. Otros estados, incluidos Florida y Texas, tienen programas que permiten que ciertos maestros estén armados si son aprobados bajo un conjunto de estipulaciones.



El alguacil del condado de Utah, Mike Smith, dijo que la popularidad de los permisos de transporte ocultos en Utah hace que estas capacitaciones sean aún más importantes. Alrededor de la mitad de los maestros trajeron sus propias pistolas al campo de tiro.



"Si los maestros van a traer armas de fuego a las escuelas, asegurémonos de que saben cómo manejarlas de manera segura", dijo Smith.



Según la Comisión de Educación de los Estados, al menos 39 estados exigen simulacros de encierro, de tiro activo o de seguridad similares. Otros estados tienen requisitos menos explícitos o lo dejan a los distritos.



Utah requiere que sus escuelas primarias realicen al menos un simulacro de seguridad cada mes y que sus escuelas secundarias tengan planes detallados de respuesta de emergencia. El entrenamiento con armas de fuego es voluntario, pero la Academia de Maestros del Sheriff del Condado de Utah ya tiene una lista de espera para su próximo programa de cuatro semanas.



A pesar del aumento de la prevalencia, algunos expertos en seguridad escolar no están a favor del entrenamiento con armas de fuego y se preocupan de que tales lecciones puedan causar un estrés o daño indebido.



"¿La Policía está encargando a los maestros que cumplan con la responsabilidad de hacer cumplir la ley armándolos para proteger a otros? Tenemos que ser cautelosos con lo que les pedimos a las personas que hagan en estas situaciones traumáticas y estresantes ", dijo Ken Trump, un experto en seguridad escolar de la consultora nacional de Servicios de Seguridad Escolar.



Miramontes dijo que sus amigos maestros en Utah y otros estados debatieron sobre eso en Facebook. Pero después del entrenamiento, ella dijo que se sentía empoderada.



"Ahora sé cómo protegerme y proteger a mis estudiantes; Sé qué esperar si sucede lo peor", dijo.



En la sesión reciente, los oficiales mostraron a los maestros cómo desarmar a un hombre armado, dónde disparar al cuerpo, cómo apuntar y descargar un arma de fuego de manera adecuada. También repasaron técnicas de desescalada, autodefensa y respuestas médicas, como apresar una herida y atar un torniquete a un niño.



Los oficiales pasaron meses diseñando el curso y las empresas locales donaron dinero y equipo. Los asistentes pagaron 20 dólares para participar.



Entre bocados de pasteles, los maestros transmitieron sus temores:



"¿Se irá el pistolero después de que les dispare?"



"¿Cómo protejo a los niños cuando vienen?"



El sol se extendía sobre las montañas cuando los maestros dejaron su café y se ataron con chalecos antibalas, gafas y equipo protector para la cabeza. Por encima del sonido de los disparos, algunos maestros discutieron los planes de vacaciones de verano y las listas de materiales para el aula.



Sandy Grow, educadora de necesidades especiales en una escuela secundaria de Lehi, dijo que las masacres en Parkland y Sandy Hook la hicieron sentir insegura en el trabajo.



Un hombre armado mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el año pasado. En 2012, 20 niños y seis educadores murieron en un tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut.



"La idea de estar atrapado en un aula con mis alumnos y no poder protegerlos me molestó", dijo. "Quiero defenderlos y mantenerlos a salvo, no ser un pato sentado".



Mike Ericksen piensa mucho sobre cómo mantener a los estudiantes seguros en Mountain View High School, donde él es el director y su hijo es un estudiante. En 2016, antes de que empezara a trabajar allí, cinco estudiantes fueron apuñalados en el vestuario de los niños.



Recargando su pistola para la práctica de tiro al blanco, Ericksen dijo que el entrenamiento lo ha dejado mejor preparado para contraatacar si alguien amenaza su escuela.



"Tengo más confianza en mis habilidades y en qué hacer si pasa algo", dijo. "No estoy tan nervioso ahora. Puedo ayudar."