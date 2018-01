Entrenador del PSG ve a Neymar triunfando

"Neymar va a ser el mejor jugador del mundo, estoy seguro. Y va a serlo aquí, en el PSG, seguro", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mañana le enfrentará al Montpellier.

Fue la forma que tuvo el entrenador de defender a su jugador, ante la pregunta de por qué el club no le alaba tanto como otros hacen con sus estrellas.



Emery indicó, sin embargo, que no es seguro que el brasileño pueda volver mañana al equipo, por los problemas físicos que arrastra.



El entrenador indicó que sufre una "pequeña lesión" pero que hasta ahora le ha impedido estar al "cien por cien" y precisó que no quiere que regrese en ese estado porque hay riesgos de recaída.



"Volverá cuando esté al cien por cien", dijo Emery, que señaló que el futbolista "es el primero que quiere jugar".