Entrenador del Arsenal extraña a Santi Cazorla

Cazorla, de 33 años, lleva un año y medio sin vestirse de corto debido a una lesión que sufrió en 2016 en un partido de Liga de Campeones contra el Ludogorets búlgaro, aunque sus problemas iniciaron antes, en 2015, por molestias de tobillo.

Desde entonces, el español ha pasado diez veces por el quirófano, y sufrió una infección que le redujo hasta ocho centímetros el tendón de Aquiles.



"Llevo sin verlo desde la Final de la Copa de la Liga (25 de febrero). Ha vuelto a sus trabajos de rehabilitación, y lo último que he sabido de él es que se está recuperando bien", expresó este jueves Wenger en la rueda de prensa previa al duelo del próximo domingo contra el West Ham.



"Espero verlo antes de final de temporada y que se someta a unas pruebas para ver cómo está", añadió.



El pasado 2 de febrero, el conjunto del norte de Londres inscribió a Cazorla en la lista para la Liga Europa, aunque no hay esperanzas de que el internacional español vuelva a jugar antes de que termine la temporada.



"No he hablado nunca de ello en las ruedas de prensa porque no era el tema a tratar, pero puedo decir que lo hemos echado mucho de menos y todavía lo hacemos. Es un futbolista excepcional y es muy triste todo lo que le ha sucedido, tanto para el jugador como para el Arsenal", señaló Wenger.



"¿Si puede volver a jugar otra vez al más alto nivel? Honestamente, no lo sé. Espero que sí, pero no lo sé", concluyó el francés.