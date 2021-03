Entrena duro para ser campeona nacional

Sofía es otra cara nueva en la selección de atletismo de Reynosa y en las próximas semanas buscará llegar a los Juegos Nacionales ya sea en lanzamiento de bala o en los 100 metros con vallas.

"Estoy entrenando muy fuerte, yo quiero ser campeona nacional, estos eventos de fogueo nos ayudan mucho para mejorar marcas, todos le estamos echando muchas ganas", comentó tras tener una buena participación en el Segundo Chequeo Atlético en donde compitieron con atletas de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Mier.

Sofía fue descubierta en uno de los eventos atléticos municipales que se realizan cada año.

Al principio acepta que fue difícil pero hoy en día el atletismo es una de sus grandes pasiones.

"En la secundaria me invitaron a un relevo y luego nos tocó entrenar aquí en la pista y me convencieron de quedarme y me empezó a gustar mucho", señaló.