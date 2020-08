Entrena ´Bomba´ sin pretextos

La pandemia no ha sido pretexto para que Julián "La Bomba" Gómez cuelgue los guantes. Por el contrario, el boxeador reynosense se prepara con mayor compromiso ya que podría ser su último año peleando como amateur. Desde hace algunos meses la cochera de su casa se convirtió en su nuevo gimnasio, ahí se las ingenió para colgar un costal y colocar otros implementos que necesita para continuar con sus entrenamientos.

"Es algo que me apasiona y en este caso me toca entrenar y dar lo mejor desde mi en casa para cuidar mi salud, no pongo barras ni pretextos para hacer bien las cosas como cuando no había la pandemia, me he sentido muy bien ya que hago una rutina casi igual a la del gimnasio y de lunes a viernes me propongo a tener más resistencia, más fuerza y más velocidad, lo que me gusta de entrenar en casa es que puedo entrenar a la hora que quiera las veces que quiera", comenta, aunque reconoce que nada se compara con el ambiente del Gimnasio Baltazar.

"Si es mucha diferencia ya que en lo personal disfruto de la compañía y me gusta cuando el gimnasio está lleno, ver como mis compañeros y amigos también entrenan y me motivan aún más, además de que se extraña la atención que nos ponía mi entrenador y los regaños o cuando nos corregía, ya que nadie en mi casa me dice si lo estoy haciendo mal, cabe mencionar que siempre trato de hacerlo lo mejor que puedo", afirma.