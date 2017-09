Entrega Subsecretario Informe de Gobierno de Peña Nieto

México.- La entrega de Quinto Informe de Gobierno quedó reducida a un acto de tres minutos entre el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah



Esto en medio de una crisis parlamentaria que impidió nombrar a la Mesa Directiva para que recibiera al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Solís Acero llegó a San Lázaro a las 16:47 horas, ingresó al Salón de Protocolos, donde no había ni un diputado y saludó para la foto a Farah.



El funcionario dijo que asistía de parte del Presidente Enrique Peña Nieto, le entregó el paquete y un oficio y se retiró a su auto a las 16:55 horas.



"No tengo ningún comentario, he venido a cumplir con la entrega del Informe para dar cumplimiento al mandato constitucional y eso ha quedado cumplimentado", respondió apenas sobre la crisis que atraviesa la Cámara.



Desde 2008, esta es la primera ocasión en que el titular de Segob no acude en representación del Mandatario y envía a un subordinado.



En protesta por la imposición del PRI para que el Procurador General Raúl Cervantes sea el Fiscal General, el PAN negoció con el bloque opositor para no votar la propuesta de la Mesa.