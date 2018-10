Entregarán el lunes concesiones de agua a particulares por 30 años

Con base en un acuerdo del primero de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregará a partir del lunes próximo en forma masiva concesiones de agua a particulares, con vigencias de hasta 30 años, a pesar de que no hay disponibilidad del líquido. El único que se puede otorgar es el que se liberó con los decretos de reservas de junio, que corresponde a 300 cuencas, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, indicaron expertos.

La Conagua hará esto en violación a la Ley de Aguas Nacionales, en la cual se establecen los requisitos, mismos que el acuerdo omite y ahora se hará mediante un sistema automático en línea. Con esta medida se excluye a los pueblos originarios y poblaciones de pocos recursos, dado que ya no habrá manera de solicitar volúmenes si no cuentan con firma electrónica y otros requisitos fiscales de la economía formal, señaló la organización Agua para todos.

Con el otorgamiento automático y masivo de concesiones, la actual administración busca concretar de manera desesperada la privatización de las aguas nacionales a mes y medio de que llegue el nuevo gobierno, sostuvo Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El acuerdo que publicó la comisión en el Diario Oficial de la Federación establece, por conducto del sistema Conagua Digital, la no exigencia de requisitos, en el cual se argumenta la reducción de trámites burocráticos y confía en la buena fe del solicitante para el otorgamiento de la concesión, explicó Miguel Ángel Montoya, consultor y asesor parlamentario en la materia.

Entre los trámites que se podrán hacer están la concesión y asignación de aguas nacionales superficiales y subterráneas, la transmisión de derechos de título y permisos de descarga de aguas residuales.

Montoya indicó que los requisitos se salvan con el tema de buena fe, pero se viola el artículo 23 de la Ley de Aguas Nacionales, en el cual se enumeran los requisitos para obtener los títulos de concesión, lo cual además es difícil, debido a la falta de disponibilidad del agua. Entre los requerimientos están tener un proyecto técnico avalado por el organismo de cuenca, se tiene que demostrar la propiedad del terreno, el usufructo legal y, si se requiere, la servidumbre de paso.

Hay condiciones que son relativamente difíciles de cumplir, porque no cualquiera puede acceder a la concesión y antes de este acuerdo se han negado títulos porque no hay disponibilidad. De pronto, la Conagua Digital hace sencillo el procedimiento, no era un problema burocrático, sino de disponibilidad. Esto propicia que quienes tenían más acceso al líquido lo puedan concentrar, señaló.

Las autorizaciones adquiridas tendrán una vigencia de hasta 30 años, renovables por el mismo periodo, y podrán ser libremente vendidas o compradas, según el acuerdo de la Conagua. Las únicas zonas que serán protegidas contra la entrega indiscriminada de concesiones serán las que todavía cuentan con vedas, indicó.

Moctezuma detalló que la concesión es un instrumento que requiere de certidumbre técnica antes de otorgarse. De 1992 a la fecha, bajo la Ley de Aguas Nacionales, se han otorgado más de 500 mil títulos, 7 por ciento de los concesionarios controlan 70 por ciento de las aguas nacionales. Julio César Mendoza, de la Central Campesina Cardenista, anunció que ya se prepara un litigio colectivo contra el decreto. Se pidió a la Conagua su posición sobre los señalamientos de los expertos, pero no dio respuesta.