Entregarán constancias a candidatos a diputados

El Mañana / Staff.- Entre hoy y mañana los ciudadanos que acudieron al Instituto Electoral de Tamaulipas (), para registrarse como candidatos a diputados locales en la próxima elección, recibirán una constancia que los acredita y que les permitirá realizar campañas políticas durante 45 días.

Oscar Becerra Trejo, consejero general del organismo informó que hasta el momento no hay observaciones a los interesados, más allá de requerimientos para presentar documentación no clara o faltante.

"Ellos acudieron a finales de marzo a registrarse, nosotros recibimos a todos sin excepción y ahorita nos encontramos en la etapa de revisión de documentos, cuando no hay claridad con algún documento les pedimos que vuelvan a acudir para que no sean descalificados, pero la verdad es que no tenemos observación".

Destacó que el documento será entregado por igual a quienes acudieron a alguna sede o a las oficinas estatales.

Recordó que en estas elecciones no habrá alianzas o coaliciones políticas, por los que cada candidato aparecerá en solitario en las boletas.

En Reynosa existen 4 distritos electorales, cada zona tendrá sus candidatos respectivos.

"Hasta el momento no hay ninguna inconsistencia o algo que nos obligue a cancelar el registro de alguien, creo que es una jornada que se desarrollará en calma y que no dará contratiempos, la ley nos indica hasta el 10 de abril como periodo límite para entregar esto".

Señaló que las campañas políticas iniciarán hasta el 15 de abril, por lo que hizo un llamado a los candidatos a respetar los tiempos y evitar problemas.

"Nadie puede adelantarse, el hecho de que ya tengan el documento no es sinónimo de que ya puedan hacer actos de campaña, se les da un periodo para que analicen sus estrategias y así puedan arrancar, vamos a estar vigilando".

Las elecciones en Tamaulipas se realizarán el 2 de junio para renovar el Congreso del Estado con 36 diputados, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.