Entregarán citas para tramitación de licencias

Austin, Tx.- Las oficinas de licencias de conducir participantes ofrecerán un número limitado de citas el 4 y 11 de diciembre de 7 a.m. a 2 p.m. y el 18 de diciembre de 7 a 11 a.m., anunció el Departamento de Seguridad Pública de Texas. ( DPS )

"Agregaremos más fechas los sábados para las citas de CDL para que los conductores comerciales calificados adicionales estén en la carretera y ayuden a nuestros problemas de la cadena de suministro", dijo el director de DPS, Steven McCraw. "Texas está haciendo su parte para ayudar al estado y la nación a llevar bienes a quienes los necesitan".

PROGRAMAR UNA CITA

Los clientes que deseen aprovechar las citas de los sábados deberán reservar una cita para un día y una hora específicos. Para programar una cita o verificar la disponibilidad, visite el programador de citas en línea. Debe programar una cita en línea. Al llegar a la oficina de licencias de conducir, los clientes pueden registrarse en el quiosco dentro o desde su dispositivo móvil. Un recordatorio, los clientes solo pueden registrarse hasta 30 minutos antes de la hora de su cita.

El departamento recuerda a los clientes que tienen citas existentes, pero que no podrán asistir a ellas, que cancelen lo antes posible. Si bien el departamento trabaja para atender a la mayor cantidad de clientes posible, las personas que no se presentan a sus citas siguen siendo un gran obstáculo. La tasa actual de no presentación es del 28%, lo que afecta negativamente nuestra capacidad para que los tejanos reciban los servicios que necesitan.

Las oficinas de licencias de conducir permanecerán abiertas de lunes a viernes durante el horario normal de funcionamiento para ayudar a los clientes con las necesidades de licencias de conducir comerciales y no comerciales. Las citas se pueden reservar con hasta seis meses de anticipación para un día y una hora específicos.