Entregará AMLO a INE propuesta de austeridad

"Tiene que haber escrutinio público. Les voy a presentar formalmente un plan de austeridad, yo creo que en una semana lo tengo, es el remedio y el trapito, 'hazle así'. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", señaló.

"Entonces vamos a presentar formalmente al INE esta propuesta, no con carácter obligatorio, porque no tenemos nosotros facultad para eso, sino porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta, nosotros presentamos esta iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participe la gente".

López Obrador reiteró que esta "revisión" no busca imponer nada ni pretende ser vinculante, sino verificar si efectivamente el Instituto está ejerciendo su presupuesto con base en la Ley de Austeridad Republicana.

"Porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos, entonces a ver, ¿por qué no se respeta la Constitución? (Hay que) transparentar todo, aquí lo vamos a hacer", expresó.

El Jefe del Ejecutivo adelantó que el diagnóstico incluirá datos sobre los sueldos de consejeros y altos funcionarios, prestaciones, contratación de asesores, compra y renta de vehículos, viáticos, contratos para elaboración de credenciales, caja de ahorro y seguro de gastos médicos mayores.

"No puede haber sueldos excesivos. Es inmoral, puede ser legal incluso, pero es inmoral que un consejero gane libre 150, 160 mil pesos mensuales, ¿(De) cuánto fue el aguinaldo del Presidente de México y de cuánto fue el aguinaldo del Presidente del INE?, pues mucho más, ¿trabaja él más que el Presidente de México, o el Presidente de México trabaja más que el presidente del INE? No, trabajamos igual", expuso.

"No hablemos de quién trabaja más, por qué estas diferencias, entonces eso es lo primero, qué no han leído y no conocen las enseñanzas de Juárez de que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, si hay voluntad, de ahí va haber suficientes recursos".

El Mandatario subrayó que la austeridad es un asunto de principios, no administrativo, y aclaró que no significa dejar sin recursos a programas esenciales o necesarios, sino de liberar recursos para el desarrollo y "cortar el copete" de privilegios.

"Van a salir ahí los tecnócratas a decir: 'es muy poco, no se obtiene nada', es que no es un asunto cuantitativo, es un asunto cualitativo, en un País con tanta pobreza, con tanta desigualdad", agregó.