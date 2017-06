Entregan post-mortem medalla a historiador

Este martes fue convocada la primera sesión solemne de Cabildo con motivo de hacer un reconocimiento post-mortem y de la misma manera hacer entrega de la medalla al mérito ciudadano “Ingeniero Marte R. Gómez” a los familiares de Reynaldo López Olivares.



La convocatoria para la obtención de esta presea se hizo en el mes de febrero según lo estipula el reglamento debe entregarse cada año en este mes con motivo de los festejos de Reynosa

Por tal motivo y una vez aprobada por mayoría la orden del día, se dio inicio a esta sesión con una semblanza de Marte R. Gómez, a cargo de la regidora Erika Zaldaña y posteriormente se hizo una remembranza de este famoso personaje de origen reynosense, que fue entre muchas cosas, una institución en el noreste de Tamaulipas como historiador y reconocido cronista de la ciudad.

Fue la alcaldesa Maki Ortíz Domínguez quien procedió después a hacer entrega física de la medalla a la señora Yolanda Guzmán Vazquez -viuda del difunto homenajeado-, quien se mostró visiblemente conmovida y emocionada por este reconocimiento y además se dijo sumamente agradecida.

Acto seguido, Yolanda Guzmán Prado, nieta, la que se dirigió a los presentes con unas palabras en representación de la familia del cronista.

“Honor a quien honor merece, mi abuelo me enseñó muchas cosas y entre ellas me transmitió mucho amor por Reynosa, lo cual me abre mucho el corazón, el saber que aún hay personas con esa capacidad lo que somos realmente y aunque mi abuelo no esta hoy con nosotros se que les estaría diciendo algo muy parecido” dijo la descendiente de López Olivares.

Finalmente la ceremonia concluyó sin ningún inconveniente uno hubo ningún tema mas a tratar