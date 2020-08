Entregan primera prótesis mamaria

Matamoros, Tam.- En menos de una semana que se firmó el convenio con la Fundación EduCáncer, ya se empiezan a ver los beneficios para las trabajadoras del Sjoiim, ya que durante el fin de semana en el salón de juntas de este sindicato, se efectuó la primera entrega de prótesis mamaria a Rita Celia Sonora Robles, quien fue trabajadora de la empresa Trico Componentes y hoy ya se encuentra pensionada.

Durante la entrega del Kit de EduCáncer estuvieron presentes directivos de empresa como Marisol Lilia Flores Supervisora de Recursos Humanos de la empresa Trico Componentes, Leticia Alvarado Gutiérrez, representante legal de la empresa Easy Way; por parte del Sindicato de Jornaleros, Jesús Caballero, tesorero; Sonia García, de la Comisión de Hacienda; Alma Beas Rivera, presidenta de la Comisión de Salud; Sergio Villarreal, presidente de la Comisión de Educación; Tirso Cortés, secretario de la misma; Isidra Castillo, vocal de la Comisión de Educación; así como el delegado de Trico, Enrique Silva Gómez; y el médico del Sjoiim, Luis Fernando Garza.

Por la Fundación Educáncer estuvo Odeth Melhem, quien fue la encargada junto con el secretario general del Sjoiim, Juan Villafuerte Morales, de entregar la prótesis mamaria.

El dirigente hizo hincapié en que este sindicato está llamado a seguir buscando apoyos para los trabajadores y trabajadoras, ya que la mayoría de los agremiados a este sindicato son mujeres, "por ello también la importancia de este convenio que ha venido a cambiar la vida de nuestra compañera Rita Celia Sonora", dijo.

Mientras que para ella, sobre viviente del cáncer, es una nueva oportunidad de vida, al contar que desde que vio la publicación en las redes sociales del sindicato se puso en contacto para poder obtener esta prótesis mamaria.

"Yo me siento muy contenta ya que siempre el Sjoiim ha estado al pendiente de mí desde que me detectaron cáncer hasta que por fin lo puede superar y hoy más porque me acaban de cambiar la vida", comentó Rita.