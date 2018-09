Entregan premio a DeVito en San Sebastian

Danny DeVito fue galardonado con un premio de trayectoria en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ciudad costera ubicada al norte de España.

El actor, de 73 anos, recibió la condecoración este sábado durante la gala del festival, en el que promueve la película infantil Pie Pequeño, para la que realizó un doblaje.

El comediante bromeó sobre su deseo por inspirar sonrisas al público siempre momentos antes de que le dieran el premio, y comentó que se siente feliz de que la gente le devuelva el amor que él intenta entregar en cada proyecto.



"Una de las cosas de estar en un escenario es tener esa respuesta inmediata, cuando puedes recibir esa retroalimentación es increíble; cuando la gente te sonríe, te hace sentir como si tuvieras un millón de dólares", dijo el actor.



DeVito ganó un Emmy y un Golden Globe por su trabajo en la serie de television de la década 1970, Taxi, y otros momentos sobresalientes en su carrera incluyen papeles principales en las comedias Tira a Mamá del Tren y Gemelos.



También compartió una nominación al Óscar para mejor película como productor de Erin Brockovich en el año 2000.



Actualmente protagoniza la serie de television It's Always Sunny in Philadelphia.