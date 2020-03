Entregan paquetes de estudio y comida

Mission, Tx.

Amedida que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Mission (CISD) comienza su programa de distribución de comidas Grab and Go y paquetes estudiantiles, se toman precauciones de salud y seguridad a los empleados del distrito.

La Dra. Carol G. Pérez, superintendente de escuelas públicas, explicó que les medidas de salud y seguridad son para proteger tanto a los empleados del distrito que trabajan como a la comunidad.

"Todo este proceso es para continuar la prestación de servicios a nuestros estudiantes durante este cierre que ha presentado muchos desafíos," detalló Pérez. "Entre ellos se encuentran los pasos a seguir para ayudar a mantener a nuestros empleados que han aceptado trabajar, así como a nuestras familias lo más seguros posible durante el proceso de distribución de comidas y de paquetes de estudios".

Desde este lunes la administración del distrito escolar ha implementado los requisitos sugeridos por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). A todos los empleados del distrito se les realizará un chequeo que incluye su temperatura cada día antes de que se les permita empezar a trabajar.

La medidas es para mantener a cualquier persona que haya estado en áreas de alto riesgo fuera del grupo de trabajo hasta que haya transcurrido el tiempo adecuado. En este tenor, todas las áreas de trabajo se están desinfectando a fondo y se continuará con este proceso durante los días y horas de distribución.

Los empleados están debidamente enguantados.

CUMPLIRÁN LAS PAUTAS

También se están tomando precauciones para cumplir con las pautas de distanciamiento social del CDC, especialmente en espacios interiores.

Aunque el CDC no recomienda a nadie que no esté enfermo usar una máscara, puede haber algunos empleados del distrito que elijan utilizarla. Esto no significa que muestren síntomas de estar enfermos. Ningún empleado que muestre signos de enfermedad se le permitirá trabajar.

"Continuaremos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros empleados mientras tratamos de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias", dijo la Dra. Pérez.

SIN SÍNTOMAS

No recomienda uso de máscara

Aunque el CDC no recomienda a nadie que no esté enfermo usar una máscara, puede haber algunos empleados del distrito que elijan utilizarla. Esto no significa que muestren síntomas de estar enfermos. Ningún empleado que muestre signos de enfermedad se le permitirá trabajar.

Proporcionan materiales de estudio.