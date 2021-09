Entregan medalla al mérito a Artemio Guerra

"Después de casi sesenta años pintando... a nivel estatal, que reconozcan mi trabajo te llena de orgullo, pero también de compromiso para seguir adelante", dijo el maestro Artemio Guerra al finalizar el evento, "yo no sé quién me propuso, todo fue casual una noche una sobrina mía estaba hablando en broma de mi edad porque se equivocaron en un periódico, le pusieron que yo era del 56 y yo soy del 46... yo no supe de qué se trataba, yo me enteré a finales de julio pero fue a través de la prensa y me sorprendí porque yo no estaba enterado que me hubieran propuesto".

El galardonado nació en Reynosa el cinco de noviembre de 1946 y pintó su primer oleo en 1957, con tan solo once años, de 1962 a 1965 estudió pintura en la Casa del Arte en esta capital siendo sus maestros Ramón García Zurita, Ignacio Yépez, Manuel Salinas, Rosendo Méndez y Anastasio Téllez. Ha expuesto su obra en San Antonio, Texas y en la Galería Caimán de Nueva York en el año de 1976; en 1968 en la Galería Tabú de Filadelfia, Estados Unidos, en 1992 montó una exposición individual en el Museo Internacional de McAllen (MIM) entre distintas sedes a nivel nacional.