Entregan los primeros Emmy Awards 2020 de manera digital

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de que se realice la entrega de los Primetime Emmy awards 2020 de manera digital y bajo las nuevas medidas de seguridad ante el Covid-19, ya hay producciones que se han coronado dentro de las categorías técnicas.

La gala oficial se transmitirá este domingo 20 de septiembre con Jimmy Kimmel como anfitrión y en México podrá verse por TNT y TNT series a las 19:00 horas. Sin embargo durante cuatro noches previas (que comenzaron este lunes y terminan el jueves) en las redes de los Emmy Awards se han realizado transmisiones para ir calentando los ánimos como parte de los Creative Arts Emmy.

Esta es la lista completa de ganadores de las categorías técnicas, misma que se irá actualizando con los nuevos galardonados:

Lista completa de ganadores del lunes 14 de septiembre:

Mejor serie de no ficción en formato corto: "Cosmos: possible worlds", National Geographic. Mejor elenco para un programa de realidad: "RuPaul's Drag Race", VH1.

Mejor mezcla de sonido de no ficción o programa de realidad: "Apollo 11", CNN.

Mejor edición de sonido de no ficción o programa de realidad: "Apolo 11", CNN.

Mejor composición musical de serie documental o especial: "Why we hate"-Tools & Tactics, Discovery Channel.

Mejor cinematografía (fotografía) en programa de no ficción: "The Cave", National Geographic. Mejor cinematografía (fotografía) de programa de realidad: "Life Below Zero", "The New World", National Geographic.

Mejor escritura para un programa de no ficción: "Don't F**k With Cats: Hunting An Internet Killer"- Closing The Net, Netflix

Mejor dirección de documental o programa de no ficción: "American factory", Netflix.

Mejor narrador: "Seven Worlds, One Planet y Antarctica", BBC America.

Mejor edición de imagen para un programa de realidad no estructurado: "Cheer"-God Blessed Texas, Netflix.

Mejor edición de imagen de un programa de no ficción: "Apollo 11" CNN.

Mejor edición de imagen de un programa de realidad estructurado o de competición: "RuPaul's Drag Race"- I'm That Bitch, VH1

Mejor anfitrión en serie o especial de no ficción": Leah Remini: scientology and the aftermath", A&E.

Mejor documental o especial de no ficción: "The Apollo", HBO

Mejor director de programa de realidad: "Cheer" - Daytona, Netflix.

Mejor programa de realidad estructurado: "Queer eye", Netflix.

Lista completa de ganadores del martes 15 de septiembre:

Mejor dirección musical: "The Kennedy Center Honors", CBS.

Mejor serie de variedad en formato corto: "Carpool Karaoke: the series", Apple Tv.

Mejor vestuario en un programa de variedad, no ficción o realidad: "The Masked Singer" - The Season Kick-Off Mask-Off: Group A, FOX.

Mejor peluquería contemporánea para un programa de variedad, no ficción o realidad: "RuPaul's Drag Race" - I'm That Bitch, VH1.

Mejor maquillaje contemporáneo para un programa de variedad, no ficción o realidad: "RuPaul's Drag Race" - I'm That Bitch, VH1.

Mejor escritura para una serie de variedad: "Last Week Tonight With John Oliver", HBO

Mejor dirección de un show de variedad: "Saturday Night Live" - Host: Eddie Murphy, NBC.

Mejor diseño de iluminación/ dirección de iluminación por un especial de variedad: "Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira", FOX.

Mejor edición de imagen para programación de variedad: "Last Week Tonight With John Oliver" - Eat Shit Bob! (segment), HBO.

Mejor mezcla de sonido para una serie de variedad o especial: "The Oscars", ABC.

Mejor dirección técnica, trabajo de cámara, control de video para un especial: Live In Front Of A Studio Audience: "All In The Family" And "Good Times", ABC.

Mejor dirección técnica, trabajo de cámara, control de video para un serie: "Last Week Tonight With John Oliver" - Episodio 629, HBO.

Mejor diseño de producción para una serie de variedad, realidad o competición: "Saturday Night Live" - Host: Eddie Murphy / Host: John Mulaney, NBC.

Mejor diseño de producción para un especial de variedad: "The Oscars", ABC.

Mejor serie de variedades sketch: "Saturday night live", NBC.

Mejor especial de variedad (en vivo): "All in the family" y "Good times", ABC.