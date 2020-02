Entregan ambulancias

La delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas puso en operación tres nuevas ambulancias que la dirección general del Instituto envió para fortalecer el parque vehicular del servicio de traslados programados de pacientes en el régimen ordinario. Las unidades fueron recibidas por el jefe de Prestaciones Médicas de la delegación del IMSS, Luis César Escalante Polá, y serán repartidas estratégicamente, al HGR No. 270 en Reynosa, HGZ No. 13 en Matamoros, y HGZ No. 11 en Nuevo Laredo, para mejorar el traslado de pacientes en el primer y segundo nivel de atención, así como los envíos que se realizan a las Unidades Médicas de Alta Especialidad de la ciudad de Monterrey.