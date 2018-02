Entregan al DIF a menor que conducía auto en accidente donde murieron 5

NOTICIAS RELACIONADAS Mueren cinco menores en accidente automovilístico, en CDMX

Cd. de México.- Luis Eduardo -de 12 años- conductor y sobreviviente del choque en Tláhuac, donde perdieron la vida cinco menores de edad y cuatro más resultaron lesionados, fue entregado al DIF local en tanto sus padres aparecen.



"Se hizo ayer a las 19:00 horas, ya se encuentra en el DIF a disposición este adolescente.



"Comentar que hasta este momento no se ha presentado ni el padre, ni el tutor, se presentó una persona que dijo ser el tío (pero) no se pudo acreditar esa relación de parentesco", expuso Edmundo Garrido, Procurador capitalino.



De acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes que la divide en grupos sectarios, explicó Garrido, este menor pertenece al segundo grupo que es de 12 a 14 años y en éste las sanciones que interpone la ley no establecen prisión preventiva por ningún motivo aun siendo un delito grave.



El domingo, cinco menores de edad -tres mujeres y dos hombres- perdieron la vida y dos más resultaron con lesiones graves luego de que el vehículo en que viajaban a exceso de velocidad chocó con el muro de contención del Eje 10 Sur y volcó varias veces.



El Procurador explicó que solicitarán a un Juez de Control una audiencia para que le imponga las sanciones que se establecen en la ley de acuerdo a la edad que tiene.



La dependencia está haciendo un desglose para precisar quién le prestó el vehículo al menor.



Si fue de manera voluntaria que él lo tomó o si alguien le dio oportunidad que se lo llevara.



En el domicilio donde vive, confirmó Garrido, no hay ninguna persona.



Cuestionado sobre si el joven había ingerido alcohol, el Procurador confirmó que el certificado médico con el que cuentan les dice que presentaba aliento alcohólico.



Sin embargo, se pidió un dictamen en alcoholemia del cual están esperando resultado.



Preliminarmente el vehículo apunta a ser propiedad del padre de Luis Eduardo.