Entregan a personal equipo inadecuado

Una de las enfermeras, quien pidió omitir su nombre, explicó que el pasado lunes les entregaron, como parte del Equipo de Protección Personal (EPP), overoles de plástico, cuando los que usaban anteriormente eran mitad de algodón y mitad de poliéster.

La afectada aseguró que incluso con la tela adecuada, estos uniformes generan mucho calor al usarlos y, con el overol plastificado, la temperatura aumentó más y les causó deshidrataciones severas en menos de dos horas.

Detalló que el área Covid está restringida y con ventanas selladas, por lo que adentro se percibe una temperatura de 40 grados y, con el EPP puesto, la transpiración puede subir "hasta 200 por ciento".

"Al usar el overol plastificado esto aumentó. Era 100 por ciento plástico, hasta el gorro que cubre la frente por arriba de las cejas. Entonces, todo el cuerpo fue envuelto en plástico, por así decirlo", narró la enfermera.

"Comencé a sentirme sofocada, con sudoración excesiva, taquicardia y náuseas. Entré al área a las dos de la tarde y como a las cuatro ya no aguantaba. Me quería arrancar la N95, pero no puedes hacerlo para no contaminarte. Empecé a ver lucecitas, a escuchar cosas en el oído, por la hipotensión".

Recordó que tuvo que salir del área Covid hacia el Transfer, la zona donde se cambia el personal de salud.

"Me quité la mascarilla, vomité y ahí fue donde me desmayé. Mis compañeros me sacaron, me arrimaron una silla, me bañaron y me bajaron a Urgencias".

Al atenderla le dijeron que había sufrido una deshidratación severa. Registraba una presión arterial de 90-60, taquicardia de 128 y respiraciones de 23 por minuto.

"Me hidrataron por la vena, me dieron electrolitos. Fue una deshidratación severa. Mis calcetines, o sea, los tomabas en la mano y los podías exprimir y salía el sudor", sostuvo.

Otra de las enfermeras afectadas señaló que comenzó a sentirse mal tras usar el overol plastificado durante unos 45 minutos.

"Estando ya con los pacientes, me mareé un poco, pero no le tomé importancia. Terminé de tomar sus signos vitales y se me empezó a mover el piso, empecé con náuseas. Salí a una pequeña sala donde sí hay aire acondicionado, me senté en una silla y dejé todo mojado. No había notado que estaba goteando sudor", recordó.

Explicó que con los overoles que habían usado anteriormente, aunque sí sudaban, podían terminar su turno de ocho horas sin complicaciones de salud.

Tras entregar cartas a las autoridades del hospital y del sindicato para exigir equipo de mejor calidad, les comentaron que, ante la demanda mundial de insumos sanitarios por la pandemia, se registra una escasez de tela quirúrgica desechable y es complicado conseguirlos.

La dirección del Hospital General "Dr. Fernando Quiroz" confirmó a REFORMA, a través de comunicación social del ISSSTE, que el pasado lunes se entregaron 60 overoles adicionales al equipo de protección habitual que resultaron no ser óptimos, por lo que se suspendió su reparto y desde entonces ya no han registrado más casos de empleados con afectaciones médicas.

Se informó que el nosocomio acaba de recibir otros mil overoles de mejor calidad.

Las autoridades compartieron fotografías de los nuevos trajes e indicaron que son aptos para las áreas Covid, pues tienen microporosidad para evitar sudoración excesiva y son lavables y reusables.

Además, señalaron que al personal de intendencia también se le entrega equipo de protección.