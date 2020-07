Entregado y exigente

Cuando se trata de revisar sus propias actuaciones José Ron es metódico, perfeccionista y meticuloso. En pocas palabras, es el mayor crítico de su trabajo.

"A la vez, no me gusta mucho verme, es muy rara esa parte, pero hacerlo me sirve para saber qué sí, qué no o qué hubiera hecho mejor. ¡Siempre me pasa!

"Cada vez que uno va trabajando, teniendo más proyectos, en paralelo, va adquiriendo una madurez actoral así como personal, y me quedo con todo eso, con lo que he absorbido de diferentes roles que me ha tocado interpretar", compartió Ron en entrevista.

GRAN VENTAJA

Ser exigente consigo mismo ha hecho que en cada proyecto se entregue al máximo.

Y por lo visto, parece que le ha funcionado ya que actualmente protagoniza dos producciones: Te Doy la Vida y Rubí, cada uno líder del rating en su horario, a las 18:30 y 21:30 horas, respectivamente.

"No hay una fórmula para tener éxito en algún proyecto, estamos en las manos de Dios y del público, son ellos quienes deciden y, a parte, el trabajo es en equipo, no es sólo de una persona.

RETO CAMALEÓNICO

"Depende de muchos factores, principalmente de la historia, pero agradezco pertenecer a ambos proyectos. Es muy lindo", agregó el actor.

En Te Doy la Vida, Ron es Pedro, un mecánico de oficio, mientras que en Rubí da vida a Alejandro, un médico cardiólogo. Al tener personalidades opuestas, el reto de Ron es ser camaleónico.

"Siempre es importante el trabajo de mesa previo, tanto con mis directores, como con mis compañeros. También es necesario practicar tus escenas y hacer ejercicios actorales. A nivel personal, voy construyendo lo que veo del personaje, a través del texto.

"Ahora que veo los proyectos me da gusto que se vean personajes diferentes, que sí soy yo, pero se vean características distintas, eso me gusta, me llena de alegría", sostuvo.

AHORA A LA MÚSICA

Tras haber finalizado grabaciones de ambos proyectos, Rubí el año pasado y Te Doy La Vida hace algunas semanas, ahora busca dedicar tiempo para él y la música, faceta que asegura le apasiona y ha descuidado.

"No quiero pensar en nada de trabajo, quiero descansar, estar con mi familia, con mis perros, cargar pilas, no sé qué venga más adelante.

"Me quiero enfocar en la parte musical. El hombre propone y Dios dispone, los tiempos de Dios son perfectos, si llega algo que me atraiga seguramente lo hago, pero en este momento no tengo pensado trabajar", aclaró.

EN EL AMOR

Tras haber terminado su relación con Jessica Díaz, el originario de Guadalajara dijo que desea mantener una amistad con ella y consideró como absurdo los rumores que lo relacionaron con la actriz Rocío de Santiago, su coprotagonista en Te Doy la Vida.

"Antes de lo que haya pasado (con Jessica) es importante la amistad, para mí es primordial conservarla. Y si de repente dos personas se dan la oportunidad de conocerse o de dar un paso más y no funciona, no pasa nada, lo importante es arriesgarse, atreverse, intentarlo y si no, amigos como siempre", expresó.