Entrega de becas para estudiantes destacados

Pharr, Tx. - La Fundación de Educación PSJA llevó a cabo la entrega de 262 mil dólares en becas a estudiantes del Distrito Escolar Pharr, San Juan, Alamo, a jóvenes que planean cursar estudios superiores.

Fundada en 2013, la PSJA Education Foundation es una organización independiente sin fines de lucro que promueve la excelencia en la educación mediante el desarrollo y mantenimiento de apoyo financiero y no financiero del sector privado a los estudiantes y personal de PSJA ISD.

La concesión de cientos de miles de dólares cada año es posible gracias a la contribución de las empresas, los miembros de la comunidad y los empleados del distrito escolar.

Los postulantes más calificados son capaces de competir por becas de cuatro años de hasta 10 mil dólares.

“Estoy verdaderamente honrada de haber recibido esta beca, ya que me permitirá continuar mi educación”, compartió Nayelie Aguirre, recipiente de una beca de 6 ml dólares durante cuatro años. “Esto me ha demostrado que PSJA ISD no sólo se compromete a promover las oportunidades de la universidad, sino que también ofrece apoyo a los estudiantes”

Aguirre se graduó en mayo con un grado asociado en Matemáticas de South Texas College. Ella estará cursando una Licenciatura en Neurociencia de la Universidad de Dartmouth.

Además de otorgar becas, la Fundación también otorgó más de 30 mil dólares en subvenciones a maestros.

La Fundación de Educación PSJA acogerá su quinto evento anual de recaudación de fondos el 14 de septiembre en el Boggus Ford Events Centre en Pharr.