¡Entrega virtual!

Por primera ocasión el Premio Municipal del Deporte se va realizar de manera virtual producto a la actual pandemia Covid-19. Juan Ovidio García, coordinador de la Comisión del Deportes de Cabildo, comentó que la idea original es que se lleve a cabo de dicha manera para respetar las ya conocidas medidas sanitarias.

La máxima ceremonia de premiación al deporte local se va realizar en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y se trasmitirá completamente en vivo por todas las redes sociales del Ayuntamiento de Reynosa.

"Estamos muy contentos que se va realizar el Premio Municipal del Deporte y la idea original es que sea virtual y que sea totalmente en vivo, no se va hacer grabado, y por primera vez este evento se va realizar en el Instituto Municipal del Deporte", comentó García, quien aplaudió que se va realizar el evento ya que inicialmente no estaba contemplado en desarrollarse. Hasta el momento no se cuenta con una fecha oficial solamente los organizadores han dado a conocer que el evento está programado para el mes de febrero, en el que se contara con la presencia de la alcaldesa Maki Ortiz.

Ovidio García aprovechó para invitar a deportistas, entrenadores y periodistas que participen y se den el tiempo para enviar sus obras que deben de comprenderse del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2020.