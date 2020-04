Entrega su corazón, pero en melodrama

Después de ser la villana en varios melodramas, Eva Cedeño se estrena como protagonista gracias al papel de Elena, en la producción "Te doy la vida".

Para la actriz y conductora, esta oportunidad la sorprendió, pues inicialmente estaba otra vez seleccionada como la antagonista para la nueva telenovela de Televisa.

"Yo iba a ser la villana, pero Lucero (Suárez, productora) me dijo que hiciera algunas escenas como Elena y jamás se fue este papel de mis manos, luego vino muchísimo trabajo para preparar la adaptación", comentó Eva a El Gráfico.

En "Te doy la vida", Eva es madre de un niño que tiene leucemia, "un tema fuerte pero real, se tocan fibras muy sensibles, son niños indefensos, y para la preparación conocí a varias mamás de hijos con esta dura enfermedad, algo que fue complejo, no me atrevía a preguntarles por respeto, pero ellas fueron muy empáticas y me tocaron el corazón, es una historia de mucho corazón", explico.