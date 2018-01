Entrega las pruebas solicitadas

Miami, Florida

El cantante Julión Álvarez afirma que ya presentó todas las pruebas que le fueron requeridas, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con el crimen organizado y con actividades como lavado de dinero.

“Ya terminamos, nos sujetamos a un procedimiento que ya agotamos aquí. Todo lo que sea necesario en México y en Estados Unidos lo agotamos y estamos en espera de si se necesita más”, dijo el cantante en una entrevista.

Respecto a cuándo terminará el proceso, el intérprete de temas como “Esta noche se me olvida” y “Afuera está lloviendo” señaló que prefiere no preguntar a sus abogados, pues no quiere ilusionarse o estar desesperado porque llegue la fecha.

En agosto pasado, Julión y el futbolista mexicano Rafael Márquez aparecieron en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones ligadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.

El cantante aseguró que muchos de los que están involucrados en la acusación de dicho departamento “son amigos de comidas, fiestas y vagancias”, pero reiteró su negativa de haber participado en actividades ilícitas.

Álvarez concedió la entrevista a sólo unos días de iniciar la gira “Aquí andamos de regreso”, con la que recorrerá varias ciudades de México y la primera que realizará desde que surgió la acusación en su contra en Estados Unidos.