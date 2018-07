Entrega IMSS nuevas plazas en delegación. Encabeza Báez reunión en Madero

No solo se mejorará la limpieza e imagen de los baños, pasillos, salas de espera y consultorios, sino que también con su aportación, se agilizarán procesos vitales, como la iniciativa gestión de camas Roberto Hernández Báez, delegado del IMSS en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Como parte de la gira de trabajo para la supervisión en el avance de obras del Plan deDelegacional de este año, el delegado del Instituto Mexicano delen Tamaulipas, Roberto Hernández Báez, presidió una reunión de integración y capacitación del personal de limpieza e higiene del Hospital General Regional número 6 de Ciudad Madero.

"No solo se mejorará la limpieza e imagen de los baños, pasillos, salas de espera y consultorios, sino que también con su aportación se agilizarán procesos vitales, como la iniciativa gestión de camas, que ahora podrán ser ocupadas y puestas en servicio nuevamente en menor tiempo, para beneficio de los pacientes que se encuentren en el servicio de urgencias", mencionó el delegado regional del IMSS.

En total serán 197 nuevas plazas para esta área en hospitales como el Hospital General Regional 6 de Ciudad Madero con 114; para el Hospital General de Zona número 11 de Nuevo Laredo con 49; para el Hospital General de sub zona número 17 de Miguel Alemán con 23; para la Unidad de Medicina Familiar número 78 de Nuevo Laredo con 8; y finalmente para la Unidad de Medicina Familiar número 9 del Higo, Veracruz, con 3.

Asimismo recorrió las áreas en rehabilitación integral como los cuatro quirófanos y el rescate del área de Medicina Física y Rehabilitación en el HGR número 6 de Ciudad Madero, esto en compañía de la directora de dicho nosocomio, la doctora Karina Silva Vera; así como de otros funcionarios de ese instituto y los directores Orquídea Martínez Pérez de la UMF No. 77; Claudia Magdalena Hernández, directora de la UMF No. 38; Mérida Camarena Dávila, directora de la UMF No. 16; y la directora de la UMF No. 10, Jeannette Ríos.