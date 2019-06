Entrega Ebrard documento de pacto firmado con EU

Cd. de México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó al Congreso el documento que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró parcialmente el pasado martes a medios de comunicación en el que están acuerdos en materia migratoria.



El documento, firmado por Alejandro Celorio Alcántara, consejero jurídico adjunto de la SRE, y abogados del país vecino, fija un plazo de 45 días para reducir la migración.



"Aquí está, lo vengo a entregar", dijo luego de explicar que se consultó con Estados Unidos si se podía dar a conocer.



"No existen más que esos acuerdos".



El Canciller expuso que, ante el amago de aranceles, se preguntaron si era conveniente iniciar una guerra comercial.



"¿Nos conviene? Obvio que no, no nos conviene", explicó.



"¿Qué se puso sobre la mesa? El incremento del flujo migratorio".



Recordó que se envió al Senado un informe pormenorizado de los encuentros en Washington, y lo hará también con la Cámara de Diputados.



"Esa negociación que se reporta en el informe que entregamos al Senado reproduce todos y cada uno de los compromisos y plazos como resultado de esta negociación en curso", dijo.



"Puedo afirmar con toda certidumbre que no existe ningún compromiso que no esté asentado en el informe que envié al Senado".



En el transcurso de la semana, legisladores mexicanos de Oposición como Damián Zepeda cuestionaron al Canciller por enviar un informe de actividades al Senado, omitiendo el documento firmado por el consejero jurídico adjunto de la SRE.