Entrega Del Mazo las 3 mil tarjetas del Salario Rosa

Villa Victoria, Méx.

El Gobierno del Estado de México entregó 3 mil tarjetas del programa Salario Rosa a igual número de amas de casa de 12 municipios de la entidad. Las beneficiarias coinciden en que este dinero les servirá para atender la salud, alimentación y educación de sus hijos, primordialmente, pues no tienen acceso a ningún apoyo gubernamental aparte de éste y a pesar de ser poco dinero, “de algo sirve porque las carencias son muchas”.

Es la primera etapa de este esquema destinado a personas en extrema pobreza; mujeres de entre 18 y 59 años que recibirán un apoyo económico bimestral de 2 mil 400 pesos.

“Pues mi esposo es peón, gana muy poco, es el único que trabaja en la casa y me va a ayudar mucho el dinero porque una de mis hijas entra a la preparatoria, tenemos que pagar pasajes porque yo no vivo en la cabecera, eso es un gasto que no pensaba que iba a poder pagar”, dijo Silvia Cuevas de 42 años, del municipio de Ixtapan del Oro.

Ella es ama de casa, tiene tres hijos de 25, 13 y dos años de edad, un niño y dos niñas. Aunque el mayor de ellos ya no vive en su casa, dice que fue a inscribirse al programa porque su prioridad es que terminen sus estudios las dos pequeñas.

“No tengo ninguna ayuda como Prospera, ni becas; la pequeña apenas va a entrar al kinder. Pienso que nos ayuda bastante este programa porque como no tenía ninguna ayuda económica, nos apoya mucho a mi marido y a mí”, consideró.

Platicó que su hija termina este año la secundaria: “antes creía que por falta de dinero ya mejor no iba a ir a la escuela”; sin embargo, con este recurso estatal podrá cubrir el costo de los traslados.

Para ella, como para Norma Isidoro Benítez, lo más importante es poder acceder a la capacitación para el trabajo y concluir la escuela porque muchas truncaron sus estudios al quedar embarazadas muy jóvenes e incluso debieron abandonarla por falta de recursos económicos.

“Está muy bien que podamos estudiar, tener capacitación, ya nos cumplieron una promesa del gobernador de campaña, ahora la verdad sí esperamos que nos dejen aprender algún taller. A mí me gustaría corte y confección, porque sí terminé la secundaria, pero si aprendo más puedo ser autosuficiente”, dijo.

Otra de las beneficiarias, Isidora Benítez, del municipio de Villa de Allende, refirió que las mujeres no deben perder la fe e intentar inscribirse en la próxima apertura de registros porque “no pueden pensar que si salimos nosotras en la lista, no habrá para ellas”. Platicó que es madre de dos niños de cuatro y seis años de edad.

“Siempre he sido ama de casa, no trabajo y mi marido es el que se hace cargo de la casa, pero últimamente no podemos con los gastos. Este dinero, sobre todo, quiero usarlo para cuestiones de salud, porque es muy caro el medicamento o alimentos”.

El esquema será ejecutado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) y a la fecha hay un registro superior a las 38 mil amas de casa que pueden acceder al beneficio. Para esta primera entrega destinaron 6.4 millones de pesos.

Las beneficiarias provienen de localidades mexiquenses como Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Temascaltepec, Texcaltitlán, Villa de Allende, Valle de Bravo, Zacazonapan y Villa Victoria.

Norma Isidoro Benítez, de Loma de Juárez, municipio de Villa de Allende, es madre de dos hijos de cuatro y siete años, se dedica al hogar y aseguró que el dinero le ayudará porque a veces no alcanza para la comida.