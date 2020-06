Entrega alcalde nombramiento

Miguel Alemán, Tam.- El alcalde Servando López Moreno entregó la mañana de este miércoles el nombramiento a la Lic. Flor Edith Hinojosa Garza, como subsecretaria del Republicano Ayuntamiento, cuyo cargo estaba vacante.

En palabras de la primera autoridad del municipio, Hinojosa Garza se ha ganado el puesto por su gran dedicación, compromiso y desempeño dentro de su trabajo diario en el Departamento de la Secretaría del Ayuntamiento.

"Durante todo este tiempo que tienes de estar trabajando aquí, has demostrado que estás muy comprometida con la sociedad de Miguel Alemán, te has conducido con honestidad y transparencia, además de que has sabido hacer equipo, que todo eso para mí también es muy importante, tuve meses para poder pensar muy bien quien era la persona indicada y tu reúnes todos los requisitos", expresó el jefe del ejecutivo municipal.

Por último, el Lic. Servando López Moreno mencionó el gusto que obtiene al ser partícipe del aprendizaje y practica de muchos empleados de la actual Administración, quienes han desarrollado su trabajo de una manera muy eficiente y por ello se les reconoce la labor de esta manera.