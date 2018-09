Ciudad de México

Estar en un centro psiquiátrico debe ser una de las sensaciones más angustiantes para un ser humano. Igual que la cárcel, representa para la sociedad un centro hecho para los parias. Sin embargo, hay una diferencia, las personas con trastornos mentales sufren de enfermedades que nos les permiten distinguir entre lo real y lo irreal, entre lo bueno y lo malo.

Las enfermedades mentales no discriminan a ninguna persona, por ello a continuación presentamos un listado de aquellas celebridades que tuvieron crisis tan profundas que necesitaron ser hospitalizados y otros que acabaron sus días en un manicomio.

1. Friedrich Nietzsche

El filósofo alemán estaba en un periodo de lucidez mental ya muy desgastado en 1889. Se cuenta la leyenda que Friedrich estaba en la calle cuando sintió la necesidad de abrazar a un caballo, mismo que en ese momento era azotado a latigazos; se acercó al animal y le pidió perdón en nombre de la humanidad.

Tras algunos episodios del mismo tipo, fue internado en un manicomio de Basilea, donde estuvo por una semana y luego fue trasladado a la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Jena. Durante los últimos 11 años de su vida permaneció en este sitio con un deterioro mental y físico terrible hasta que murió de pulmonía.

2. Syd Barrett

Fue el primer gurú de Pink Floyd, junto a sus compañeros dejó grandes éxitos en "The Piper at the Gates of Dawn". Pero tras unos años, todo comenzó a ponerse extraño.

Barret tenía un comportamiento raro. Tenía un alto consumo de LSD, pero de pronto abandonaba el escenario. Pink Floyd lo echó de la banda y decidió internarlo en un psiquiátrico, del que salió sólo para ver como su carrera se iba acabando.

Barret murió de cáncer de páncreas en 2006.

3. Brian Wilson

Fundador de The Beach Boys es considerado uno de los mejores cantantes de la historia. Cuando estaba a punto de grabar "SmiLE", el músico, en un ataque de paranoia, quemó todas las canciones que había grabado.

Había tenido una historia de abuso con las drogas, de marihuana, al LSD, luego anfetaminas y cocaína, así que con el paso del tiempo su cerebro sufrió las consecuencias. Wilson sufre de un trastorno bipolar que lo mantuvo por años en el manicomio, hasta que logró recuperarse casi 30 años después de su primer ataque.

4. Jim Gordon

Desde joven se destacó en la batería, comenzó a colaborar con músicos como los Everly Brothers y en el Pet Sound de los Beach Boys, era uno de los bateristas más queridos de la farándula. Gracias la llegada de Eric Clapton confirmó su participación en Derek & The Dominos, también grabó con Frank Zappa y The Byrds.

Al mismo tiempo que su fama iba en ascenso, Gordon estaba desarrollando esquizofrenia, pero no se había tratado; escuchaba voces, pero fue hasta los 80 que se retiró. En 1983 las voces le ordenaron matar a su mamá; con un martillo la golpeó y luego la apuñaló. Está encarcelado en un Centro Psiquiátrico desde 1984.

5. Catherine Zeta Jones

En 2011, la noticia tenía en vilo a todos los medios. La actriz estuvo por varios meses en un manicomio para tratar el trastorno bipolar que sufre. Según su representante, Catherine había estado bajo mucho estrés y decidió internarse para mejorar su condición.

La bipolaridad que sufre la belleza de Hollywood la ha mantenido lejos de las cámaras, pues se sabe que el trastorno controla sus emociones y comprende periodos de depresión con estados de ánimo exacerbado e irritabilidad. Hay delirios, psicosis y alucinaciones.

6. "Skip" Spence

En Washington su nombre se hizo una leyenda al formar parte de la banda Jefferson Airplane. Alexander estaba intentando con nuevas drogas, pero su cerebro no lo soportó.

Tras dejar a los Jefferson, Spence creó Moby Grape. Una noche mientras sus compañeros dormían, entró a sus habitaciones en un hotel de Nueva York, donde intentó asesinarlos con un hacha de bombero, después se dirigió a la CBS para hacer lo mismo.

Fue diagnosticado con esquizofrenia e internado en un centro psiquiátrico. Al salir grabó Oar uno de sus mejores álbumes, pero murió en 1999, aún adicto a las drogas y en la pobreza.

7. Yayoi Kusama

La artista, que hace unos años mostró con mucho éxito su arte en México, trabaja en un estudio cercano al Centro Psiquiátrico de Tokio, en el cual vive por voluntad propia desde 1977.

Yayoi ha tenido problemas mentales desde pequeña, sufre alucinaciones, un desorden compulsivo y paranoia, pero gracias a su perseverancia, su fama ha trascendido.

Yayoi Kusama es conocida en el mundo por sus pinturas e instalaciones.

8. Alejandra Pizarnik

Poeta argentina, reconocida por su temática nocturna y angustiante, sufría de intensas crisis depresivas y ansiedad. Debido a que había intentado suicidarse en varias ocasiones, tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica.

Alejandra vivía en el manicomio y ahí se reunía con sus amigos, pero el 25 de septiembre de 1972 cuando salió de permiso, se suicidó al ingerir 50 pastillas de un barbitúrico, en Buenos Aires.

9. Paul Gascoigne

Una de las máximas estrellas del futbol inglés fue internado en un hospital psiquiátrico tras un incidente en Londres en 2008.

La policía asegura que Paul se acercó a una persona desconocida cuando tenía un episodio de agitación. Tuvo que ser detenido y llevado a la estación de policía.

Paul fue internado en varias ocasiones en el psiquiátrico por su lucha constante contra el alcoholismo y la depresión.

Paul Gascoigne se alejó de la vida pública y ahora presume su nueva vida en las redes sociales.

10. Britney Spears

En 2008, la cantante pasó una de sus peores etapas cuando tuvo que ser ingresada por varios meses en la Unidad de Psiquiatría en Los Ángeles. Fue sometida a una evaluación que demostraba que llevaba cinco días sin dormir y tomando pastillas.

Se determinó que Spears sufría de trastorno bipolar, hablaba consigo misma y en un extraño lenguaje.

Spears dejó la clínica y años después, tiene un "segundo aire" en el mundo de la música.