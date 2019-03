Entre México y EU

Ciudad de México.

Ana Brenda Contreras ha estado entre dos países. En México hizo la primera temporada de "Por amar sin ley" y cuando ya se había comprometido a hacer "Dynasty" en Estados Unidos le ofrecieron hacer la segunda temporada del Bufete Vega y asociados. Dijo que sí pero su participación no es tan intensa como en la primera.

"'El Güero' (el productor José Alberto Castro) me dijo que la hiciéramos en mis vacaciones entre proyecto y proyecto. Me hubiera gustado estar más todavía porque los extraño mucho a todos como compañeros pero me da gusto que a todos nos esté yendo muy bien".

Anoche estrenó su primer capítulo y a partir de hoy se transmitirá de lunes a viernes a las 21:30 horas, en lugar de "Amar a muerte".

Más casos por resolver. Por amar sin ley es protagonizada por David Zepeda, Julián Gil, Geraldine Bazán, José María Torre, entre otros. Su segunda temporada, que constará de 94 capítulos, tendrá locaciones en Estados Unidos y en la capital mexicana, como la secuencia real de un atentado que sufrió una abogada sobre Paseo de la Reforma, enfrente de la Glorieta de Colón. Para recrearla, se detonaron 3 mil cartuchos de balas de salva.

"Fue un gran reto para todos. Nos tocó litigar en inglés, viajar para hacer casos que están muy relacionados con los problemas que vivimos actualmente", detalló Ana Brenda.