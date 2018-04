"Entre más me golpean, más digno me siento": AMLO

GUAYMAS, Son.- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los cuestionamientos sobre el alquiler de una avioneta para hacer su recorrido por la geografía sonorense.

"No voy a perder la cabeza, me están golpeando, pero entre más me golpean más digno me siento, porque lo están haciendo porque quieren mantener el régimen de corrupción", subrayó.

El abanderado de Morena y los partidos Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) fue fotografiado ayer en los aeropuertos de Mexicali, Nogales y Guaymas, al descender de la avioneta Cessna 401con matrícula HB-HSW.

Además, en su cuenta personal de Facebook el tabasqueño publicó un video grabado durante el trayecto a Nogales, acompañado de Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo, entre otras personas. "Este avión no lo tiene ni Donald Trump y no lo vamos a vender porque es de nosotros", bromeó.

En la entrevista de este martes, posterior a su mitin en este puerto, López Obrador dijo que dará a conocer cuánto costó el alquiler de la avioneta, y soltó: "Están muy nerviosos, cuando no es lo del aeropuerto, se habla de un cheque de ´El Chapo´ y ahora de la avioneta".

Después sugirió a los representantes de los medios de comunicación que sería interesante realizar un reportaje sobre las condiciones en que se encuentra la avioneta en la que voló, y luego hagan una comparación con los lujos del avión presidencial.

"También me he trasladado a la Sierra de Nayarit en avioneta, nomás que ahora, a 70 días de las elecciones, ahora todo es noticia, mejor dicho, todo es escándalo", fustigó.

Agregó: "Viene el debate el domingo (22), pero yo: amor y paz y tranquilidad. Entre más nos golpeen, más crecemos".

El candidato presidencial explicó que utilizó el servicio de ese taxi aéreo porque de lo que contrario tendría que trasladarse por carretera más de mil kilómetros.

Entonces se le preguntó: ¿Meade aguantaría cinco horas de carretera?

Los otros "puchos"

Y respondió: "Si no hace campaña, véanlo ustedes, están blanquitos (el resto de los candidatos), o sea, no se asolean".

Continuó: "¿Saben cómo se dice esto en Tabasco? Están puchos, puchos. Pucho es blanco, que no les pega el sol, están todos los días en la oficina con los estrategas, con las recomendaciones que están cobrando carísimo y no les está funcionando".

También se refirió a la encuesta publicada en el diario Reforma y dijo que le da "ternura, ternurita", que ese periódico difunda una encuesta "cuchareada", porque ese medio –subrayó– está "ayudando" a Ricardo Anaya, el candidato de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal).

En relación con su inasistencia a la firma del Pacto de la Primera Infancia, manifestó que ese acuerdo se signará en "otro momento", debido a que se encuentra de gira por Sonora, y en su descargo expuso que los organizadores no aceptaron que Esteban Moctezuma lo representara en ese compromiso.

También habló sobre el video de la "Tía bien" y señaló que es bienvenido si apoya la causa morenista. Si les "enoja mucho" a sus detractores, como el de la "Niña bien", entonces sí favorece a Morena, recalcó.

En su segundo día de actividades por Sonora, López Obrador visitó Guaymas y tiene planeado un encuentro con la comunidad Yaqui. Mañana se despedirá con un mitin en Navojoa.