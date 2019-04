Entre las más limpias, playas de Tamaulipas. Están en niveles óptimos

Cd. Victoria, Tam.- De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizado a finales del año pasado, las playas de Tamaulipas destacan entre las más limpias a nivel nacional.

En este sentido el titular de la Coepris, Óscar Villa Garza, coincidió que las playas se encuentran en niveles óptimos para recibir a los miles de visitantes del período vacacional de Semana Mayor.

"Las aguas de mar en Tamaulipas son las más limpias que existen en el país, es algo que me enorgullece decirlo no porque nosotros hagamos la revisión, Cofepris también lo hace, y en los encuentros nacionales a nosotros nos distinguen por la calidad de nuestras playas", destacó el comisionado Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Coepris).

Por su parte, el programa Playas Limpias Semarnat 2018 hizo un levantamiento de muestras en las 10 principales playas de Tamaulipas entre el 6 y 27 de noviembre, donde destaca que las playas de Ciudad Madero (Miramar II, Miramar Maeva, Miramar Sirenas, Miramar Estación Pública, y Miramar Escolleras) contaban con entre 10 y 17 enterococos por cada cien mil mililitros de agua (NMP/100 ml), siendo que un promedio superior a 200 se considera como playa no apta para balnearios turísticos.

Les siguen playas La Pesca I, II y III, del municipio de Soto la Marina con entre 13 y 14 NMP/100 ml, y las playas Costa Azul I y II de Matamoros con entre 11 y 20 NMP/100 ml; como contraste cabe señalar que ese mismo estudio presentó que las playas Hornos y Suave en Acapulco, Guerrero, acumularon 198 y 197 NMP/100 ml, y la playa Sayulita en Bahía de Banderas, Nayarit, 180 NMP/100 ml, es decir, apenas por debajo del limite considerado como aguas aptas para usos recreativos.

"Podrán estar muy bonitas, pero eso no quiere decir que la calidad del agua sea óptima, no están fuera de la norma, pero las playas de nosotros están mucho muy por debajo de lo que indica el máximo o el tope que la norma señala para que no sea apta para la salud", dijo.

A nivel nacional se cuenta con 263 playas certificadas por la Cofepris. "Hay otras playas que sí son importantes pero que no están tan limpias como las de Tamaulipas, indudablemente", recalcó el doctor Villa Garza.