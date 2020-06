Entre las garras del coronavirus

Nosotros estamos bendecidos ya que toda la familia Hastey tiene seguro médico, pero las personas que no lo tienen, ¿cómo van a pagar la factura del hospital?". John Hastey, empleado de Sam´s Club

McAllen, Tx.

Toda una familia contrajo el Covid-19. Ahora que se encuentran recuperando, tienen un mensaje de advertencia para todos los residentes de Texas y de Estados Unidos, que están relajando las medidas de protección en momentos en que Texas está reabriendo la economía.

El peligro sigue latente, el virus sigue vivo y no hay una vacuna que lo pueda combatir, los hechos ocurren en todos lugares, entre ellos la Ciudad de El Paso.

"Lo más temible acerca de este virus es que aún estamos aprendiendo cosas sobre él. Necesitamos ser muy cautelosos, y ahora que se está reabriendo todo, esa precaución está tirándose por la ventana. Pero yo les aseguro que tan pronto como lo tengan, van a entender qué se siente. Van a pensar, debí haber escuchado a la gente que ha pasado por eso", comentó John Hastey, un empleado de Sam´s Club de 37 años que dio positivo para el Covid-19 el 22 de mayo.

John vive con sus padres, Lila y John, quienes tienen 65 años y padecían otras enfermedades. Lila tiene pre-diabetes y asma y John padre padece hipertensión y una enfermedad cardiaca que regula a través de medicamentos.

John hijo comentó que debido a que sus padres tienen comprometido su sistema inmunológico, tomó muy en serio el Covid-19 desde que inició la pandemia.

"Cuando todo empezó con el Covid-19, dejaba mis zapatos afuera después de llegar del trabajo, lavaba mi ropa y me bañaba de inmediato. Porque todo el día estaba cerca de la gente", relató.

Pero cuando fue pasando el tiempo, John empezó a relajar sus medidas preventivas contra el Covid-19. "De vez en cuando llegaba a casa tan cansado que me iba a mi habitación y me dormía, o me sentaba a comer. Cuando fue pasando el tiempo, pensé "que todo estaba bien y los demás estaban bien". Y luego, inesperadamente, la primera persona de mi trabajo se enfermó, empezaron a circular los rumores de que ´alguien tiene Covid-19, alguien tiene Covid-19´".

El papá se enferma primero

Lila es enfermera en el Campus Transmountain de los Hospitales Providencia, y su papá, quien es un pastor retirado, había estado trabajando voluntariamente en un banco de alimentos.

Debido a eso, ninguno de los Hastey está seguro quién se contagió primero del Covid-19 o de dónde vino. No pasó mucho tiempo para que los casos de coronavirus fueran reportados en el lugar de trabajo de John hijo cuando John padre se enfermó.

"Mi papá lo adquirió primero y es un terror que lo invade a uno. Pero pensé que Dios tenía el control de todo eso y si algo iba a pasar, sucedería", comentó John hijo y agregó que mantuvo la calma cuando se enteraron que su papá padecía Covid-19, pero todo fue cada vez más aterrador.

"Les decía a mis amigos que no estaba preparado para perder a mis padres, cuando uno se enfrenta a su propia muerte o a la de su familia, es algo aterrador".

John padre sufrió un golpe de calor mientras estuvo entregando unas cajas con alimentos, tardó en ir al hospital varios días debido a que no tenía síntomas de Covid-19. Pero después de cuatro días de sentirse cada vez más enfermo, Lila lo llevó finalmente a una sala de emergencias, el 19 de mayo. Allí dio positivo para el Covid-19 y fue diagnosticado con neumonía.

Mientras Lila llevaba a su esposo al hospital, John hijo estaba en el gimnasio, que había reabierto el 18 de mayo. Era la segunda vez que visitaba ese lugar desde que reabrió, y cuando se dio cuenta que su papá había dado positivo para Covid-19, de inmediato empezó con una autocuarentena, y se lo notificó tanto a su trabajo como al gimnasio.

"Si tengo el virus, mi deber es quedarme en casa, para que otras personas no lo adquieran. No quiero que alguien más lo padezca por mi culpa", comentó John hijo.

Relató que el gimnasio cerró de inmediato, y él y su madre se hicieron pruebas para detectar el Covid-19 a la mañana siguiente en una unidad de atención urgente. Los resultados de sus pruebas estuvieron dos días después, el 22 de mayo, ambos eran positivos.

Ambos al hospital

El 23 de mayo, Lila empezó a sentirse enferma, tenía dolores en el cuerpo y una fiebre ligera. Como enfermera registrada, Lila empezó a monitorear sus niveles de oxígeno con un oxímetro que los Hastey tenían en casa.

Una vez que sus niveles de oxígeno bajaron a los 80s, decidió que era el momento de irse al hospital.

Cuando fue a registrarse en la sala de emergencias, mostró los documentos que demostraban que había dado positivo para el Covid-19 antes de ingresar al edificio, y fue enviada hacia otra entrada, en donde el personal médico, ataviado con un equipo de protección personal completo, la ayudó a ingresar al área de Covid-19 del hospital. A Lila y su esposo John les suministraron oxígeno durante todo el tiempo que estuvieron en el hospital, y fueron enviados a casa después de seis u ocho días, respectivamente.

Ahora que ya regresaron a casa, siguen recibiendo oxígeno a través de una máquina y John hijo ha estado cuidándolos, preparando la comida y haciendo la limpieza.

Él ha sido asintomático desde que dio positivo.

Lecciones aprendidas

Aunque parece que la familia Hastey está bien por ahora, van a reforzar sus medidas preventivas contra el Covid-19, debido a que no existe una ciencia conclusiva que indique que tendrán una inmunidad futura y que no van a adquirir nuevamente el virus.

"Cuando regrese a trabajar, en esta ocasión va a ser de una manera diferente. Voy a ser muy pero muy cauteloso. Voy a actuar como si pudiera volverlo a adquirir, porque nadie sabe. Tal vez me pueda contagiar nuevamente", dijo John hijo.

Él está alentando a los paseños a seguir practicando una rigurosa distancia social y tomando precauciones en contra de la propagación del Covid-19.

Ha hecho énfasis en que hacer eso no es para protegerse a sí mismo, sino para proteger a los miembros de su comunidad del virus que podrían estar en un riesgo mayor de contagio o ser financieramente menos seguros.

"Nosotros estamos bendecidos ya que toda la familia Hastey tiene seguro médico, pero las personas que no lo tienen, ¿cómo van a pagar la factura del hospital?

Quédense en casa, algunas personas no son tan privilegiadas como otras y necesitamos proteger a los que no tienen los medios para protegerse a sí mismos. Dejen de pensar en ustedes mismos, empiecen a pensar en los demás. Hay que unirnos y luchar juntos".