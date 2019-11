Entre gritos rinde protesta R. Piedra

Ciudad de México.

Entre jaloneos, descalificaciones, mantas y gritos de "fraude", Rosario Piedra, tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El senador Salomón Jara (Morena) y el panista Gustavo Madero, se empujaron en tribuna, mientras que las morenistas Citlalli Hernández y Martha Guerrero, detuvieron a Madero Muñoz, al grado de tirarlo al piso; en tanto, Eduardo Ramírez, presiona a la presidenta Mónica Fernández tomarle la protesta a Ibarra, "presidenta tómale la protesta, presidenta".

Las senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) pedían no tocar a Madero, "no lo toquen, no lo toquen", se escuchaba decir a Kenia López.

Desde su escaño, el coordinador Ricardo Monreal, se reía acompañado de Cristóbal Arias, y el expanista, Germán Martínez.

Rosario Piedra tomó protesta protegida por los morenistas, quienes gritaron: "si se pudo".

RECHAZAN UNA NUEVA VOTACIÓN

Con 67 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones, el pleno del Senado de la República rechazó la propuesta para la sustitución de la última votación para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la cual resultó electa por mayoría calificada Rosario Piedra Ibarra.

La propuesta la hizo el senador Ricardo Monreal, de Morena, al intervenir en tribuna cuando se discutían otras tres mociones que se propusieron para reponer totalmente el proceso que presentaron sus pares del Partido Acción Nacional (PAN), y una del legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza.

Los otros tres planteamientos también se rechazaron, y posteriormente Julen Rementeria, del PAN, presentó otra moción, para reponer el procedimiento de votación a la Presidencia de la CNDH, que se efectuó el jueves pasado.

Antes de la discusión, Kenia López Rabadán insistió y solicitó de manera formal que se regrese a comisiones la terna para que como lo establece la ley se presente una nueva, a lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, le expresó que eso ya estaba discutido y no se aceptó por el pleno.

El jueves pasado se realizó la tercera votación de la terna que integraron las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, donde proponen como candidatos idóneos para la CNDH a Rosario Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco y Arturo Peimbert, de la cual Piedra Ibarra obtuvo la mayoría calificada que exige la Constitución.

Posterior a ese hecho, el cual la Mesa Directiva declaró concluido el procedimiento y válida la elección de Piedra Ibarra, los senadores panistas denunciaron un supuesto fraude, debido a que se contaron 114 votos cuando en el pleno estuvieron 116 legisladores presentes.

Por ello, los panistas argumentaron que los 76 votos de Piedra Ibarra no correspondían a las dos terceras partes de los 116 sufragios, y ese instituto político, como los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron en contra.

En su intervención, Monreal Ávila reclamó que se trató de enlodar su honorabilidad al presentar un video truqueado de que parecía que había depositado doble voto, lo que califico de "poca madre".

Planteó que se volviera a votar la tercera ronda y se repusiera, con lo cual ya no se violentaba el acuerdo que desde el principio se llegó entre todos los grupos parlamentarios.