Entre el amor y el odio

En unas semanas, Eiza González llegará a los 30 años de edad y al menos los últimos siete ha buscado un lugar en Hollywood, tarea que además de traerle satisfacciones le ha provocado frustraciones.

La actriz mexicana dice que esos momentos de frustración, más que desalentarla, la hacen enfocarse en lo que ha ganado para estar consciente de que, si desea ser punta de lanza, ella es quien debe recibir los golpes que conlleva abrir camino en una industria.

ESTEREOTIPOS

"Las limitaciones con las que vivo son los estereotipos, que no entre en lo que la gente considera diversidad. Cuando se piensa en latinas se piensa en cierto tipo de persona y no encajo ahí. A veces no me consideran mexicana porque hablo sin acento y tengo que fingirlo", dice .

Esta no es la única batalla que González ha enfrentado. Afirma que desde adolescente siente lo que denomina "el amor-odio" que algunos mexicanos le tienen, situación con la que ha aprendido a vivir y agradece que la gente se tome el tiempo de ver su trabajo, sea del agrado de ellos o no.

"Antes era más emocional, ahora soy más pragmática. He llegado a donde estoy porque nadie me ha ayudado y nadie me ha dado nada; cuando llegué a Los Ángeles empecé en un cuartito y ahora tengo una casa y dentro de todo el amor-odio que tiene mi país de mí, me siento bendecida. Antes me enojaba el odio que me tenían, pero ahora estoy feliz, más agradecida. Lo veo diferente, sé que a veces, aunque dicen que me odian, en el fondo se sienten orgullosos de mí".

2019

CATÁRTICO

Para la joven, 2019 ha sido un año catártico, de aprender y entender que la vida del actor es cambiante y no siempre se obtiene lo que se quiere, aun cuando se trabaje por ello.

Eiza sabe que su papel ahora es abrir nuevos caminos, así como en algún momento lo hicieron Katy Jurado o Salma Hayek.

"En algún momento mi mánager me dijo que cuando se es la primera, hay que estar picando piedra y llevándose los trancazos para abrir camino y hacer que quien venga detrás de ti le sea más sencillo, y eso es lo que me toca hacer, no me queda de otra, no hay opción. Estoy contenta con lo que me toca vivir porque soy tenaz y para mí es suficiente lo que he logrado y no es que no sea humilde, agradezco lo que tengo, pero siempre quiero más y creo que eso me ha llevado a conseguir lo que tengo, porque a mí nadie en Estados Unidos me ha regalado nada".

LO QUE VIENE

El próximo año pinta para ser el que impulse la carrera de Eiza con su participación en grandes producciones como "Godzilla vs. Kong" junto a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown y Demian Bichir. También compartirá créditos con Vin Diesel en "Bloodshot", además del filme "Cut Throat city" con Ethan Hawke y Wesley Snipes, así como "I care a lot" al lado de Rosamund Pike y Peter Dinklage.