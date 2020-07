Entre cintas, series y familia

SAFE

Otra serie de suspenso del escritor norteamericano Harlan Coben (No Hables con Extraños y Bosque Adentro) donde aborda su tema recurrente: los secretos escondidos del pasado y cómo pueden transformar por completo el presente.

Safe cuenta la historia de un médico viudo que apenas está superando la muerte de su esposa cuando una de sus dos hijas desaparece después de una fiesta.

La búsqueda que emprende sacará a relucir muchas cosas que nunca imaginó que estarían sucediendo a su alrededor, pero que cambian la manera en que él percibe a su comunidad.

La serie es un thriller perfectamente construido de acuerdo con las convenciones del género, por lo tanto resulta eficiente en todos sentidos.

El eficiente manejo del suspenso y la tensión logran tener interesado al espectador a lo largo de los 8 episodios, dosificando las revelaciones y vueltas de tuerca de la trama y las consabidas ambigüedades de los personajes.

La presencia de Michael C. Hall (Six Feet Under, Dexter) le añade atractivo e impacto a la serie.

Ideal para maratonear.

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA

Retrata la carrera espacial vista desde el punto de vista íntimo de un matrimonio. La cinta del ganador del Óscar Damien Chazelle (La La Land) muestra la relación entre Neil Armstrong (Ryan Gosling) y su esposa (Claire Foy), y los motivos que lo empujaban a dedicarse a esta peligrosa profesión. Lo más impresionante de la cinta es el diseño del sonido, donde te sientes en algunas secuencias que estás adentro de una nave. Se escucha hasta el rechinido de los tornillos. La cinta nos muestra uno de los sucesos más importantes del hombre, visto desde un punto de vista diferente y con una producción de primera.

A VERY ENGLISH SCANDAL

A partir del libro de John Preston sobre un escándalo real ocurrido en la década de los 70 en Inglaterra, que involucró a un prominente político, esta miniserie de tres episodios propone una especie de comedia que enfatiza lo absurdo de la historia. Jeremy Thorpe, miembro del parlamento, terminó su relación con un hombre llamado Norman Scott, quien se convirtió en un estorbo y amenaza para su carrera política y su vida personal. Decidió mandarlo matar, sin éxito y los secretos salieron a la luz. La serie es inteligente, con una aguda crítica a los intereses que se mueven en el mundo de la política, muy entretenida y disfrutable por lo sólido de su guión y lo bien logrado de su producción. Las actuaciones de Hugh Grant como Jeremy y Ben Whishaw como Norman son la razón más poderosa para ver esta miniserie. Es televisión británica de muy alta calidad.