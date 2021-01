Entre campeones Los Tigres mandan

La nueva dupla de ataque de los Tigres respondió a la primera.

En su presentación como la mancuerna del gol felino, André-pierre Gignac y Carlos González se estrenaron para el triunfo de 2-0 sobre León, anoche en el Estadio Universitario.

Un gol de cada delantero fue suficiente para que los auriazules comenzaran con el pie derecho el Torneo Guardianes 2021.

Era un duelo entre los campeones de la Concacaf y de la Liga, que acabó ganando el equipo que mejor jugó y sobretodo, el que lo buscó.

La seriedad que pusieron los Tigres, monarcas de la Concachampions, contrastó con el planteamiento del rey de la Liga MX.

El director técnico Ricardo Ferretti no se guardó nada en los Tigres y mandó al campo a su mejor arsenal.

Sin embargo, Ignacio Ambriz presentó un cuadro parchado, con pocos titulares habituales respecto a los que jugaron la Final en diciembre y fue notorio que tampoco fue fiel a su idea de juego.

En una noche fría y lluviosa en el Uni, los Tigres muy pronto impusieron condiciones, pero no lo reflejaron en el marcador.

Raymundo Fulgencio culminó un contragolpe, pero su balón fue al poste en la primera de peligro y Gignac también puso a temblar la meta esmeralda con un disparo que raspó el poste.

Hasta que al minuto 39, de una falta por la banda nació el gol de Tigres; el francés cobró el tiro libre, el balón fue desviado y nada pudo hacer Rodolfo Cota. Era el 1-0, en el gol 144 del francés con la camiseta felina.

En el segundo tiempo, "Nacho" mandó al campo a varios de sus jugadores estelares como Luis Montes, Jean Meneses, Joel Campbell, Emmanuel Gigliotti y Stiven Barreiro. Pero ni eso trajo al campeón liguero de regreso.

En su debut como felino, Charli González tuvo por lo menos tres oportunidades para aumentar la ventaja, pero entre un resbalón y un balón que le sacaron en la raya se ahogó su grito de gol. Finalmente, el paraguayo logró clavar el suyo. Al minuto 67, Rafael Carioca y Luis Rodríguez se conectaron y el brasileño metió un centro a segundo poste que González convirtió en el 2-0 tras dos intentos.

Así, los Tigres ganaron bien su primer juego del año gracias a los goles de "La Doble G".

No estoy contento dice Javier Aguirre

Javier Aguirre mostró autocrítica tras su debut triunfal con Rayados, al asegurar que no le gustó su equipo y sólo rescató positivamente el resultado.

Frontal como suele ser, el "Vasco" dejó en claro que aunque siempre será mejor corregir con un triunfo de respaldo, aún deben mejorar y ser más atrevidos.

"Creo que fue lo rescatable el resultado. No funcionamos bien, no hicimos un buen partido, no estoy contento, lo digo aquí porque ya se lo dije a los jugadores, no por otra cosa", dijo Aguirre en la videoconferencia después del partido en el que vencieron 2-0 al Atlas.

Aguirre aseguró que incluso cuando se quedaron con un hombre de más tras la expulsión del atlista Javier Abella al minuto 60, el rival se vio mejor.

"No podemos desaprovechar las ocasiones que tuvimos o las situaciones de dos contra uno; debemos ser más atrevidos, nos faltó un poquito de atrevimiento me parece con la pelota a tal grado que ellos con diez jugaron mejor que nosotros, tuvieron cuatro, cinco seis tiros y nosotros no supimos capitalizar ese hombre de más en el terreno de juego", expresó.