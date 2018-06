Entre las 100 mujeres más poderosas de México

Ciudad de México

Recientemente Forbes, la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicó una lista con las 100 mujeres más poderosas de México, entre las que figura: Eiza González, Martha Debayle, Carla Morrison por ser mujeres que desde su trinchera ´inspiran a transformar el mundo´.

Y no, la lista no es un ranking, por ello, no hay lugares, se trata de un reconocimiento sin afán de ser competencia.

Eiza González, su carrera comenzó con protagónicos en televisión y después de muchos años de ´picar piedra´ se convirtió en una estrella reconocida de Hollywood, en gran parte, por su papel en Baby Driver en donde dio vida Monica Castello, lo que le valió, ser presentadora en la ceremonia de los premios Oscar.