Entraría EU al quite de Serie del Caribe en 2019

Zapopan, Jalisco

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe ya tiene listo un “plan B” en caso de Venezuela no pueda organizar la Serie del Caribe 2019.

En marzo, la CBPC realizará un congreso en donde uno de los puntos a tratar, con carácter de prioritario, será si la Liga Venezolana y el gobierno de ese país están en condiciones de organizar el torneo.

“La próxima Serie será en Barquisimeto salvo a que haya un inconveniente. Vamos a tomar las previsiones del lugar con suficiente tiempo para que en caso de que la Serie del Caribe no se celebre ahí buscaremos otro lugar”, dijo Juan Francisco Puello, comisionado de la CBPC.

Si llegara a haber un contratiempo con Venezuela ¿la Serie se jugaría en Estados Unidos? Se le pregunto.

“Es probable, en caso de emergencia pudiera ser Estados Unidos”.

Tanto está avanzado el plan para 2019, que la Confederación contempla el Estadio Marlins Park, de Miami, como sede.

“La Serie no vuelve a México, sería saturar el mercado, estamos trabajando para que si no es en Venezuela, sea en un lugar aún no especificado”, comentó Puello.